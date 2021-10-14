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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211014/siriya-1754656032.html
Минобороны России сообщило об атаке ВВС Израиля по заводу в Сирии
Минобороны России сообщило об атаке ВВС Израиля по заводу в Сирии - РИА Новости, 15.10.2021
Минобороны России сообщило об атаке ВВС Израиля по заводу в Сирии
Израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-14T22:51
2021-10-15T00:00
война в сирии
в мире
сирия
хомс (город)
ввс израиля
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Тринадцатого октября с 23:35 до 23:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры", — заявил он.При этом сирийское командование решило не применять средства ПВО."В момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск", — сообщил Кулить.Он добавил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб в Сирии, трое сирийских военных ранены."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов со стороны позиций террористов "Джабхат Ан-Нусра" (сирийской стороной обстрелы не зафиксированы). В провинции Идлиб зарегистрировано два обстрела, в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Хама – один обстрел, в провинции Латакия – два обстрела", - сказал Кулить.Он добавил, что еще трое военнослужащих получили ранее в провинции Идлиб из-за сброса гранаты с квадрокоптера в районе Калаз-Фаукани.Также контр-адмирал сообщил, что в провинции Деръа продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки. "При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват-Эль-Камх за сутки урегулировали свой статус 111 человек, сдано 32 единицы оружия, более тысячи боеприпасов", — отметил он.Как сообщило накануне командование сирийской армии, жертвами обстрела израильских ВВС стал один военнослужащий, еще трое получили ранения.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211011/terpenie-1754094044.html
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в мире, сирия, хомс (город), ввс израиля
22:51 14.10.2021 (обновлено: 00:00 15.10.2021)
 
Минобороны России сообщило об атаке ВВС Израиля по заводу в Сирии

Минобороны России сообщило об атаке ВВС Израиля по заводу переработки фосфатов в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗенитная самоходная установка "Шилка" в пригороде Дамаска
Зенитная самоходная установка Шилка в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"Тринадцатого октября с 23:35 до 23:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры", — заявил он.
При этом сирийское командование решило не применять средства ПВО.
"В момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск", — сообщил Кулить.
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Он добавил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб в Сирии, трое сирийских военных ранены.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов со стороны позиций террористов "Джабхат Ан-Нусра" (сирийской стороной обстрелы не зафиксированы). В провинции Идлиб зарегистрировано два обстрела, в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Хама – один обстрел, в провинции Латакия – два обстрела", - сказал Кулить.
Он добавил, что еще трое военнослужащих получили ранее в провинции Идлиб из-за сброса гранаты с квадрокоптера в районе Калаз-Фаукани.
Также контр-адмирал сообщил, что в провинции Деръа продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки.
"При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват-Эль-Камх за сутки урегулировали свой статус 111 человек, сдано 32 единицы оружия, более тысячи боеприпасов", — отметил он.
Как сообщило накануне командование сирийской армии, жертвами обстрела израильских ВВС стал один военнослужащий, еще трое получили ранения.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВ миреСирияХомс (город)ВВС Израиля
 
 
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