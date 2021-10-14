https://ria.ru/20211014/siriya-1754656032.html

Минобороны России сообщило об атаке ВВС Израиля по заводу в Сирии

Минобороны России сообщило об атаке ВВС Израиля по заводу в Сирии - РИА Новости, 15.10.2021

Минобороны России сообщило об атаке ВВС Израиля по заводу в Сирии

Израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-14T22:51

2021-10-14T22:51

2021-10-15T00:00

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в мире

сирия

хомс (город)

ввс израиля

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить."Тринадцатого октября с 23:35 до 23:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры", — заявил он.При этом сирийское командование решило не применять средства ПВО."В момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск", — сообщил Кулить.Он добавил, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб в Сирии, трое сирийских военных ранены."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов со стороны позиций террористов "Джабхат Ан-Нусра" (сирийской стороной обстрелы не зафиксированы). В провинции Идлиб зарегистрировано два обстрела, в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Хама – один обстрел, в провинции Латакия – два обстрела", - сказал Кулить.Он добавил, что еще трое военнослужащих получили ранее в провинции Идлиб из-за сброса гранаты с квадрокоптера в районе Калаз-Фаукани.Также контр-адмирал сообщил, что в провинции Деръа продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки. "При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенных пунктах Эль-Джизе, Мутайя, Бед-Сулейман-Амман, Нада, Мусейфра, Сахват-Эль-Камх за сутки урегулировали свой статус 111 человек, сдано 32 единицы оружия, более тысячи боеприпасов", — отметил он.Как сообщило накануне командование сирийской армии, жертвами обстрела израильских ВВС стал один военнослужащий, еще трое получили ранения.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211011/terpenie-1754094044.html

https://ria.ru/20211009/rakety-1753840403.html

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в мире, сирия, хомс (город), ввс израиля