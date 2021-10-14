https://ria.ru/20211014/siriya-1754476578.html
В Сирии сообщили, что системы ПВО отразили атаки Израиля
В Сирии сообщили, что системы ПВО отразили атаки Израиля - РИА Новости, 14.10.2021
В Сирии сообщили, что системы ПВО отразили атаки Израиля
Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаки к югу от Пальмиры, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T00:32
2021-10-14T00:32
2021-10-14T00:32
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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаки к югу от Пальмиры, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания."ПВО отражает вражеские атаки Израиля к югу от Пальмиры", - сообщает агентство.Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что атака произошла со стороны ат-Танфа - объявленной военными США зоны безопасности в сирийской провинции Хомс на границе с Иорданией.
https://ria.ru/20211009/rakety-1753840403.html
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в мире, израиль, сирия, пальмира
В Сирии сообщили, что системы ПВО отразили атаки Израиля
В Сирии сообщили, что системы ПВО отразили атаки Израиля в районе Пальмиры