https://ria.ru/20211014/simptomy-1754478720.html

При каких симптомах "сухим из воды" удастся выйти не каждому

Кардиолог назвал симптомы, при которых надо срочно обратиться к врачу - РИА Новости, 14.10.2021

При каких симптомах "сухим из воды" удастся выйти не каждому

Главной причиной глобальной смертности последние 20 лет остаются болезни сердца. Важно в профилактических целях посещать кардиолога раз в год, делать... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T02:18

2021-10-14T02:18

2021-10-14T02:18

общество

сердце

мгу имени м. в. ломоносова

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главной причиной глобальной смертности последние 20 лет остаются болезни сердца. Важно в профилактических целях посещать кардиолога раз в год, делать электрокардиограмму (ЭКГ), Эхо-ЭКГ и , если есть необходимость, суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), рассказал агентству "Прайм" заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, врач-аритмолог Андрей Ардашев.Но если вы чувствуете боль в сердце (как будто бы сердце "взяли в ладонь и сжимают"), если болит затылочная область головы или стали замечать, что плохо переносите обычные физические и эмоциональные нагрузки, повышается артериальное давление, испытываете головокружение, предобморок, обморок в состоянии покоя или при незначительной физической активности, лучше не тянуть с визитом к врачу, предупредил собеседник агентства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сердце, мгу имени м. в. ломоносова, здоровье - общество