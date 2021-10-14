При каких симптомах "сухим из воды" удастся выйти не каждому

Кардиолог назвал симптомы, при которых надо срочно обратиться к врачу
Кардиолог Ардашев посоветовал при боли в затылке и сердце срочно обратиться к врачу
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главной причиной глобальной смертности последние 20 лет остаются болезни сердца. Важно в профилактических целях посещать кардиолога раз в год, делать электрокардиограмму (ЭКГ), Эхо-ЭКГ и , если есть необходимость, суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), рассказал агентству "Прайм" заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, врач-аритмолог Андрей Ардашев.
Но если вы чувствуете боль в сердце (как будто бы сердце "взяли в ладонь и сжимают"), если болит затылочная область головы или стали замечать, что плохо переносите обычные физические и эмоциональные нагрузки, повышается артериальное давление, испытываете головокружение, предобморок, обморок в состоянии покоя или при незначительной физической активности, лучше не тянуть с визитом к врачу, предупредил собеседник агентства.
"Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния (обострение заболеваний), из которых выйти "сухим" будет суждено далеко не каждому", — подчеркнул Ардашев.