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При каких симптомах "сухим из воды" удастся выйти не каждому
Кардиолог назвал симптомы, при которых надо срочно обратиться к врачу - РИА Новости, 14.10.2021
При каких симптомах "сухим из воды" удастся выйти не каждому
Главной причиной глобальной смертности последние 20 лет остаются болезни сердца. Важно в профилактических целях посещать кардиолога раз в год, делать... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:18
2021-10-14T02:18
общество
сердце
мгу имени м. в. ломоносова
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главной причиной глобальной смертности последние 20 лет остаются болезни сердца. Важно в профилактических целях посещать кардиолога раз в год, делать электрокардиограмму (ЭКГ), Эхо-ЭКГ и , если есть необходимость, суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), рассказал агентству "Прайм" заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, врач-аритмолог Андрей Ардашев.Но если вы чувствуете боль в сердце (как будто бы сердце "взяли в ладонь и сжимают"), если болит затылочная область головы или стали замечать, что плохо переносите обычные физические и эмоциональные нагрузки, повышается артериальное давление, испытываете головокружение, предобморок, обморок в состоянии покоя или при незначительной физической активности, лучше не тянуть с визитом к врачу, предупредил собеседник агентства.
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общество, сердце, мгу имени м. в. ломоносова, здоровье - общество
02:18 14.10.2021
 
Кардиолог назвал симптомы, при которых надо срочно обратиться к врачу

Кардиолог Ардашев посоветовал при боли в затылке и сердце срочно обратиться к врачу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедик в больнице
Медик в больнице - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главной причиной глобальной смертности последние 20 лет остаются болезни сердца. Важно в профилактических целях посещать кардиолога раз в год, делать электрокардиограмму (ЭКГ), Эхо-ЭКГ и , если есть необходимость, суточное холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), рассказал агентству "Прайм" заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова, врач-аритмолог Андрей Ардашев.
Но если вы чувствуете боль в сердце (как будто бы сердце "взяли в ладонь и сжимают"), если болит затылочная область головы или стали замечать, что плохо переносите обычные физические и эмоциональные нагрузки, повышается артериальное давление, испытываете головокружение, предобморок, обморок в состоянии покоя или при незначительной физической активности, лучше не тянуть с визитом к врачу, предупредил собеседник агентства.
"Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта, а это уже острые состояния (обострение заболеваний), из которых выйти "сухим" будет суждено далеко не каждому", — подчеркнул Ардашев.
 
ОбществоСердцеМГУ имени М. В. ЛомоносоваЗдоровье - Общество
 
 
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