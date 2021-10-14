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В Свердловской области ищут пропавшую школьницу
В Свердловской области ищут пропавшую школьницу - РИА Новости, 14.10.2021
В Свердловской области ищут пропавшую школьницу
Полиция в поселке Шаля Свердловской области ищет школьницу, которая пропала, оставив записку с просьбой простить ее, сообщил журналистам в четверг руководитель... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:20
2021-10-14T16:29
происшествия
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Полиция в поселке Шаля Свердловской области ищет школьницу, которая пропала, оставив записку с просьбой простить ее, сообщил журналистам в четверг руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых."Брат девочки и ее отец обратились в местный отдел полиции 13 октября в 20.50 (18.50 мск). Личный состав ОВД был поднят по тревоге. На розыск пропавшей школьницы ориентированы все без исключения наряды. Тщательным проверкам подвергаются стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, лесопарковая зона, вокзалы, электропоезда и другие объекты", - сказал он.По его словам, семья девочки полная, приехала из Узбекистана много лет назад. В семье четверо детей. 17-летний подросток характеризуется и ровесниками, и педагогами с положительной стороны. Отмечается, что она учится в одиннадцатом классе шалинской школы."Прежде чем таинственно исчезнуть... написала записку и передала ее подруге, попросив при этом сразу письмо не читать, а лишь тогда, когда придет время. О том, когда придет это время, знакомая должна была понять сама. В записке девочка попросила прощения у мамы с папой за свой поступок. Девочка воспитывалась в строгих правилах, у нее не было даже сотового телефона", - отметил Горелых.Он добавил, что мобильной связью с друзьями ей приходилось пользоваться через одноклассников. В настоящее время в поисковых мероприятиях подростка задействовано порядка 150 представителей МВД, местных жителей и волонтеров. Сыщики уголовного розыска сейчас применяют в своей работе с родственниками пропавшей детектор лжи. Розыск ребенка находится под контролем руководства регионального главка МВД.
https://ria.ru/20211014/telo-1754500247.html
https://ria.ru/20211014/rozysk-1754405991.html
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происшествия, свердловская область, валерий горелых
16:20 14.10.2021 (обновлено: 16:29 14.10.2021)
 
В Свердловской области ищут пропавшую школьницу

В Свердловской области полиция ищет пропавшую школьницу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Полиция в поселке Шаля Свердловской области ищет школьницу, которая пропала, оставив записку с просьбой простить ее, сообщил журналистам в четверг руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
"Брат девочки и ее отец обратились в местный отдел полиции 13 октября в 20.50 (18.50 мск). Личный состав ОВД был поднят по тревоге. На розыск пропавшей школьницы ориентированы все без исключения наряды. Тщательным проверкам подвергаются стройплощадки, заброшенные дома, торговые точки, лесопарковая зона, вокзалы, электропоезда и другие объекты", - сказал он.
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По его словам, семья девочки полная, приехала из Узбекистана много лет назад. В семье четверо детей. 17-летний подросток характеризуется и ровесниками, и педагогами с положительной стороны. Отмечается, что она учится в одиннадцатом классе шалинской школы.
"Прежде чем таинственно исчезнуть... написала записку и передала ее подруге, попросив при этом сразу письмо не читать, а лишь тогда, когда придет время. О том, когда придет это время, знакомая должна была понять сама. В записке девочка попросила прощения у мамы с папой за свой поступок. Девочка воспитывалась в строгих правилах, у нее не было даже сотового телефона", - отметил Горелых.
Он добавил, что мобильной связью с друзьями ей приходилось пользоваться через одноклассников. В настоящее время в поисковых мероприятиях подростка задействовано порядка 150 представителей МВД, местных жителей и волонтеров. Сыщики уголовного розыска сейчас применяют в своей работе с родственниками пропавшей детектор лжи. Розыск ребенка находится под контролем руководства регионального главка МВД.
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