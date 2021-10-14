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ПСБ первым на российском рынке запустил сервис оплаты счетов в WhatsApp
ПСБ первым на российском рынке запустил сервис оплаты счетов в WhatsApp - РИА Новости, 14.10.2021
ПСБ первым на российском рынке запустил сервис оплаты счетов в WhatsApp
ПСБ запустил уникальный для российского рынка сервис для бизнеса, позволяющий выставлять и оплачивать счета в мессенджере WhatsApp, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:46
2021-10-14T10:46
2021-10-14T10:46
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. ПСБ запустил уникальный для российского рынка сервис для бизнеса, позволяющий выставлять и оплачивать счета в мессенджере WhatsApp, сообщает пресс-служба банка."Анализируя предпочтения наших клиентов-предпринимателей, мы пришли к выводу, что они используют мессенджеры для взаимодействия с бизнес-партнерами и часто направляют через эти каналы счета или финансовые документы. Мы решили изменить сам подход к взаимодействию банка с клиентами - не создавать новые мобильные приложения, а, с учетом обеспечения безопасности операций, использовать те инструменты коммуникации, которые уже доказали свою востребованность", - сказал руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин,Он напомнил, что в апреле этого года был запущен чат-банк в Telegram, где в настоящее время количество запросов достигает 3 тысяч в месяц."Теперь и в другом популярном мессенджере - WhatsApp - чат-бот ПСБ может ответить на вопросы, связанные с обслуживанием в банке, показать остаток по счету, запросить выписку, распознать и оплатить счет. ПСБ видит большой потенциал в дистанционных сервисах, которые упрощают рутинные, но необходимые процессы, связанные с ведением бизнеса, поэтому мы продолжим расширять функционал чат-бота и интегрировать в сервис наиболее востребованные банковские услуги, включая кредитование", - отметил Чернощекин.
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новости компаний - экономика, псб (банк псб)
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости
. ПСБ
запустил уникальный для российского рынка сервис для бизнеса, позволяющий выставлять и оплачивать счета в мессенджере WhatsApp, сообщает пресс-служба банка.
"Анализируя предпочтения наших клиентов-предпринимателей, мы пришли к выводу, что они используют мессенджеры для взаимодействия с бизнес-партнерами и часто направляют через эти каналы счета или финансовые документы. Мы решили изменить сам подход к взаимодействию банка с клиентами - не создавать новые мобильные приложения, а, с учетом обеспечения безопасности операций, использовать те инструменты коммуникации, которые уже доказали свою востребованность", - сказал руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин,
Он напомнил, что в апреле этого года был запущен чат-банк в Telegram, где в настоящее время количество запросов достигает 3 тысяч в месяц.
"Теперь и в другом популярном мессенджере - WhatsApp - чат-бот ПСБ может ответить на вопросы, связанные с обслуживанием в банке, показать остаток по счету, запросить выписку, распознать и оплатить счет. ПСБ видит большой потенциал в дистанционных сервисах, которые упрощают рутинные, но необходимые процессы, связанные с ведением бизнеса, поэтому мы продолжим расширять функционал чат-бота и интегрировать в сервис наиболее востребованные банковские услуги, включая кредитование", - отметил Чернощекин.