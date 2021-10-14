https://ria.ru/20211014/serov-1754517704.html

Представитель Серова рассказал о состоянии артиста

Представитель Серова рассказал о состоянии артиста - РИА Новости, 14.10.2021

Представитель Серова рассказал о состоянии артиста

Народный артист РФ, певец Александр Серов остается в больнице и борется с последствиями коронавируса, сообщил РИА Новости его представитель. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:31

2021-10-14T11:31

2021-10-14T11:35

культура

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Народный артист РФ, певец Александр Серов остается в больнице и борется с последствиями коронавируса, сообщил РИА Новости его представитель.Ранее дочь Серова рассказала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится."Ковид отступил, но сейчас он еще борется с последствиями", - сказал собеседник агентства, добавив, что Серов остается в больнице.Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.

https://ria.ru/20211012/krutoy-1754146885.html

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2021

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19