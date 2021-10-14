https://ria.ru/20211014/semya-1754533465.html

Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой

Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой - РИА Новости, 14.10.2021

Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой

Традиционные ценности в России представляют собой важнейшую нравственную опору и залог успешного развития государства, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:32

2021-10-14T12:32

2021-10-14T15:27

владимир путин

россия

общество

семья

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Традиционные ценности в России представляют собой важнейшую нравственную опору и залог успешного развития государства, заявил президент Владимир Путин на Евразийском женском форуме.Он отметил, что эта тема, как ни странно, порой вызывает споры.Он подчеркнул, что у женщин в российских семьях особая роль, и за это они заслуживает самой искренней благодарности.В то же время, по словам президента, для России характерно и уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин. "То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны — давняя практика и традиция. И мы гордимся такими современными чертами нашего общества. Кстати говоря, мы — часто заслуженно — критически оцениваем советский период нашей новейшей истории, но надо признать, что в значительной степени благодаря советскому периоду такая атмосфера сложилась в обществе и в отношении женщин", — сказал он. Третий Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Его тема: "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". В работе принимают участие около полутора тысяч человек из более чем 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

https://ria.ru/20211014/trudoustroystvo-1754515764.html

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владимир путин, россия, общество, семья