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Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой
Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой - РИА Новости, 14.10.2021
Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой
Традиционные ценности в России представляют собой важнейшую нравственную опору и залог успешного развития государства, заявил президент Владимир Путин на... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T12:32
2021-10-14T12:32
2021-10-14T15:27
владимир путин
россия
общество
семья
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Традиционные ценности в России представляют собой важнейшую нравственную опору и залог успешного развития государства, заявил президент Владимир Путин на Евразийском женском форуме.Он отметил, что эта тема, как ни странно, порой вызывает споры.Он подчеркнул, что у женщин в российских семьях особая роль, и за это они заслуживает самой искренней благодарности.В то же время, по словам президента, для России характерно и уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин. "То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны — давняя практика и традиция. И мы гордимся такими современными чертами нашего общества. Кстати говоря, мы — часто заслуженно — критически оцениваем советский период нашей новейшей истории, но надо признать, что в значительной степени благодаря советскому периоду такая атмосфера сложилась в обществе и в отношении женщин", — сказал он. Третий Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Его тема: "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". В работе принимают участие около полутора тысяч человек из более чем 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.
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владимир путин, россия, общество, семья
12:32 14.10.2021 (обновлено: 15:27 14.10.2021)
Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей нравственной опорой
Путин назвал традиционные семейные ценности важнейшей опорой России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости.
Традиционные ценности в России
представляют собой важнейшую нравственную опору и залог успешного развития государства, заявил президент Владимир Путин
на Евразийском женском форуме.
Он отметил, что эта тема, как ни странно, порой вызывает споры.
"Для нашей страны, для всего российского общества дороги, крайне значимы традиционные семейные ценности. <...> Безусловно, при абсолютной необходимости обеспечения свобод каждого человека, в том числе свободы самоидентификации, тем не менее, все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем", — сказал президент.
Он подчеркнул, что у женщин в российских семьях особая роль, и за это они заслуживает самой искренней благодарности.
В то же время, по словам президента, для России характерно и уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин.
"То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны — давняя практика и традиция. И мы гордимся такими современными чертами нашего общества. Кстати говоря, мы — часто заслуженно — критически оцениваем советский период нашей новейшей истории, но надо признать, что в значительной степени благодаря советскому периоду такая атмосфера сложилась в обществе и в отношении женщин", — сказал он.
Третий Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Его тема: "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". В работе принимают участие около полутора тысяч человек из более чем 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.