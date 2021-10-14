https://ria.ru/20211014/sdelka-1754478570.html

В США заявили о необходимости расширения ядерной сделки с Ираном

В США заявили о необходимости расширения ядерной сделки с Ираном - РИА Новости, 14.10.2021

В США заявили о необходимости расширения ядерной сделки с Ираном

Администрация США видит необходимость в расширении ядерной сделки с Ираном на основе уже существующих договоренностей, заявил в среду спецпредставитель по Ирану РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T01:20

2021-10-14T01:20

2021-10-14T01:20

в мире

сша

иран

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

роберт малли

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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Администрация США видит необходимость в расширении ядерной сделки с Ираном на основе уже существующих договоренностей, заявил в среду спецпредставитель по Ирану Роберт Малли.Американский дипломат выразил уверенность в том, что у США "должна существовать возможность вести переговоры с Ираном о чем-то более сильном и широком, нежели то, что согласовано в рамках СВПД".В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.

https://ria.ru/20211010/iran-1753878278.html

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иран

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в мире, сша, иран, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), роберт малли