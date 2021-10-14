В США заявили о необходимости расширения ядерной сделки с Ираном
Дипломат Малли заявил, что США видят необходимость в расширении ядерной сделки с Ираном
ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Администрация США видит необходимость в расширении ядерной сделки с Ираном на основе уже существующих договоренностей, заявил в среду спецпредставитель по Ирану Роберт Малли.
"Наша позиция ясна. Мы считаем, что наилучший путь вперед – и мы также думали, что Иран это поддерживает – это вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и затем обсудить пути его поддержки или усиления, либо решить вопросы, которые остаются предметом споров для Ирана и США", - сказал Малли в интервью Фонду Карнеги.
Американский дипломат выразил уверенность в том, что у США "должна существовать возможность вести переговоры с Ираном о чем-то более сильном и широком, нежели то, что согласовано в рамках СВПД".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
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