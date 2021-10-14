https://ria.ru/20211014/schet-1754601245.html

Депутата Госдумы заподозрили в наличии банковского счета в Лихтенштейне

Депутата Госдумы заподозрили в наличии банковского счета в Лихтенштейне - РИА Новости, 14.10.2021

Депутата Госдумы заподозрили в наличии банковского счета в Лихтенштейне

Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн направит запросы Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг из-за информации о том, что РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:00

2021-10-14T17:00

2021-10-14T18:03

политика

лихтенштейн

александр хинштейн

генеральная прокуратура рф

госдума рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

алексей веллер

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн направит запросы Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг из-за информации о том, что у депутата Госдумы нового созыва от ЕР Алексея Веллера есть средства за рубежом.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на банковском счете парламентария в Лихтенштейне лежат 4,1 миллиона евро.Хинштейн подчеркнул, что это запрещено по закону, принятому ранее по инициативе президента, вне зависимости от того, о какой сумме идет речь. "В этом вопросе у "Единой России" нет и не может быть двух мнений", — написал он в своем Telegram-канале.Депутат пообещал публично сообщить о результатах проверок.

https://ria.ru/20210929/roskosh-1752257952.html

https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750653141.html

лихтенштейн

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политика, лихтенштейн, александр хинштейн, генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), алексей веллер