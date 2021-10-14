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Депутата Госдумы заподозрили в наличии банковского счета в Лихтенштейне
Депутата Госдумы заподозрили в наличии банковского счета в Лихтенштейне - РИА Новости, 14.10.2021
Депутата Госдумы заподозрили в наличии банковского счета в Лихтенштейне
Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн направит запросы Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг из-за информации о том, что РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:00
2021-10-14T18:03
политика
лихтенштейн
александр хинштейн
генеральная прокуратура рф
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
алексей веллер
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн направит запросы Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг из-за информации о том, что у депутата Госдумы нового созыва от ЕР Алексея Веллера есть средства за рубежом.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на банковском счете парламентария в Лихтенштейне лежат 4,1 миллиона евро.Хинштейн подчеркнул, что это запрещено по закону, принятому ранее по инициативе президента, вне зависимости от того, о какой сумме идет речь. "В этом вопросе у "Единой России" нет и не может быть двух мнений", — написал он в своем Telegram-канале.Депутат пообещал публично сообщить о результатах проверок.
https://ria.ru/20210929/roskosh-1752257952.html
https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750653141.html
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политика, лихтенштейн, александр хинштейн, генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), алексей веллер
17:00 14.10.2021 (обновлено: 18:03 14.10.2021)
 
Депутата Госдумы заподозрили в наличии банковского счета в Лихтенштейне

Хинштейн попросит Генпрокуратуру проверить наличие у депутата Веллера счета в Лихтенштейне

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва перед началом пленарного заседания
Депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Заместитель секретаря генсовета "Единая Россия" Александр Хинштейн направит запросы Генпрокуратуру, Центризбирком и Росфинмониторинг из-за информации о том, что у депутата Госдумы нового созыва от ЕР Алексея Веллера есть средства за рубежом.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на банковском счете парламентария в Лихтенштейне лежат 4,1 миллиона евро.
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Хинштейн подчеркнул, что это запрещено по закону, принятому ранее по инициативе президента, вне зависимости от того, о какой сумме идет речь.
"В этом вопросе у "Единой России" нет и не может быть двух мнений", — написал он в своем Telegram-канале.
Депутат пообещал публично сообщить о результатах проверок.
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ПолитикаЛихтенштейнАлександр ХинштейнГенеральная прокуратура РФГосдума РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Алексей Веллер
 
 
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