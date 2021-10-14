https://ria.ru/20211014/sanktsii-1754507190.html
Россия ответит на расширение санкций Евросоюза
Россия ответит на расширение санкций Евросоюза - РИА Новости, 14.10.2021
Россия ответит на расширение санкций Евросоюза
Москва ответит на расширение санкций Евросоюза в отношении России, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T10:42
2021-10-14T10:42
2021-10-14T10:46
политика
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции
россия
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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Москва ответит на расширение санкций Евросоюза в отношении России, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавил в него восемь новых фигурантов."Конечно подобные сигналы усугубляют тот внутренний раскол, который сегодня весь мир фиксирует на Украине", - отметила она.“Это санкционные игры, настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения”, - заявила Захарова на брифинге.Она отметила, что это является сигналом Киеву, поощряющим саботаж Минского комплекса мер.
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политика, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции, россия
10:42 14.10.2021 (обновлено: 10:46 14.10.2021)
Россия ответит на расширение санкций Евросоюза
Представитель МИД Захарова пообещала ответ России на расширение санкций Евросоюза
С-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Москва
ответит на расширение санкций Евросоюза
в отношении России
, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавил в него восемь новых фигурантов.
"Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны", - сказала Захарова на брифинге.
"Конечно подобные сигналы усугубляют тот внутренний раскол, который сегодня весь мир фиксирует на Украине", - отметила она.
“Это санкционные игры, настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения”, - заявила Захарова на брифинге.
Она отметила, что это является сигналом Киеву, поощряющим саботаж Минского комплекса мер.