https://ria.ru/20211014/sanktsii-1754507190.html

Россия ответит на расширение санкций Евросоюза

Россия ответит на расширение санкций Евросоюза - РИА Новости, 14.10.2021

Россия ответит на расширение санкций Евросоюза

Москва ответит на расширение санкций Евросоюза в отношении России, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:42

2021-10-14T10:42

2021-10-14T10:46

политика

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкции

россия

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С-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Москва ответит на расширение санкций Евросоюза в отношении России, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.Совет Евросоюза в понедельник расширил список персональных санкций в отношении российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", добавил в него восемь новых фигурантов."Конечно подобные сигналы усугубляют тот внутренний раскол, который сегодня весь мир фиксирует на Украине", - отметила она.“Это санкционные игры, настоящие санкционные игры Евросоюза. Они вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения”, - заявила Захарова на брифинге.Она отметила, что это является сигналом Киеву, поощряющим саботаж Минского комплекса мер.

https://ria.ru/20211011/sanktsii-1754094761.html

россия

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политика, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции, россия