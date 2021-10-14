05:58 14.10.2021 (обновлено: 09:16 14.10.2021)
СМИ: США при Байдене не будут вводить санкции против "Северного потока — 2"
Politico: США при Байдене не планируют вводить санкции против "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2"
ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Вашингтон в ближайшее время не будет принимать новые меры против "Северного потока — 2", пишет Politico.
Как напоминает издание, на ограничениях неоднократно настаивал сенатор-республиканец Тед Круз. "Но администрация (Джо. — Прим. ред.) Байдена, как сказал источник, ясно дала понять, что санкции во время его президентства вводиться не будут", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Круз, пытаясь подтолкнуть Белый дом к более решительным действиям, задерживает утверждение 59 американских послов. По данным Politico, сейчас речь идет о семи послах.
Круз — автор наиболее жестких санкций против газопровода. Он недоволен тем, что нынешняя администрация освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации последствий его запуска для энергетической безопасности Европы.
В июле Вашингтон фактически признал неизбежность завершения прокладки газопровода, опубликовав совместное с Германией заявление. В нем, в частности, говорится, что в интересах Киева и Европы необходимо сохранить прокачку российского газа через Украину после 2024 года. Кроме того, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению соглашения о транзите на срок до десяти лет.
Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включены поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией трубы.
В Москве много раз подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.