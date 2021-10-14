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СМИ: США при Байдене не будут вводить санкции против "Северного потока — 2"
СМИ: США при Байдене не будут вводить санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.10.2021
СМИ: США при Байдене не будут вводить санкции против "Северного потока — 2"
Вашингтон в ближайшее время не будет принимать новые меры против "Северного потока — 2", пишет Politico. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T05:58
2021-10-14T09:16
сша
джо байден
евросоюз
северный поток — 2
тед круз (сенатор от штата техас)
россия
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ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Вашингтон в ближайшее время не будет принимать новые меры против "Северного потока — 2", пишет Politico.Как напоминает издание, на ограничениях неоднократно настаивал сенатор-республиканец Тед Круз. "Но администрация (Джо. — Прим. ред.) Байдена, как сказал источник, ясно дала понять, что санкции во время его президентства вводиться не будут", — говорится в статье. Ранее сообщалось, что Круз, пытаясь подтолкнуть Белый дом к более решительным действиям, задерживает утверждение 59 американских послов. По данным Politico, сейчас речь идет о семи послах.Круз — автор наиболее жестких санкций против газопровода. Он недоволен тем, что нынешняя администрация освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации последствий его запуска для энергетической безопасности Европы.В июле Вашингтон фактически признал неизбежность завершения прокладки газопровода, опубликовав совместное с Германией заявление. В нем, в частности, говорится, что в интересах Киева и Европы необходимо сохранить прокачку российского газа через Украину после 2024 года. Кроме того, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению соглашения о транзите на срок до десяти лет.Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включены поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией трубы.В Москве много раз подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211010/potok-1753848469.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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сша, джо байден, евросоюз, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), россия
05:58 14.10.2021 (обновлено: 09:16 14.10.2021)
 
СМИ: США при Байдене не будут вводить санкции против "Северного потока — 2"

Politico: США при Байдене не планируют вводить санкции против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2"
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Вашингтон в ближайшее время не будет принимать новые меры против "Северного потока — 2", пишет Politico.
Как напоминает издание, на ограничениях неоднократно настаивал сенатор-республиканец Тед Круз. "Но администрация (Джо. — Прим. ред.) Байдена, как сказал источник, ясно дала понять, что санкции во время его президентства вводиться не будут", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Круз, пытаясь подтолкнуть Белый дом к более решительным действиям, задерживает утверждение 59 американских послов. По данным Politico, сейчас речь идет о семи послах.
Круз — автор наиболее жестких санкций против газопровода. Он недоволен тем, что нынешняя администрация освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации последствий его запуска для энергетической безопасности Европы.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
10 октября, 02:32
В Европе придумали способ обойти ограничения для "Северного потока — 2"
В июле Вашингтон фактически признал неизбежность завершения прокладки газопровода, опубликовав совместное с Германией заявление. В нем, в частности, говорится, что в интересах Киева и Европы необходимо сохранить прокачку российского газа через Украину после 2024 года. Кроме того, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению соглашения о транзите на срок до десяти лет.
Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включены поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту США предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией трубы.
В Москве много раз подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
 
СШАДжо БайденЕвросоюзСеверный поток — 2Тед Круз (сенатор от штата Техас)Россия
 
 
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