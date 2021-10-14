https://ria.ru/20211014/samolet-1754482301.html

Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания

Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания - РИА Новости, 14.10.2021

Самолет с двигателем от Aurus успешно прошел предполетные испытания

Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, прошел предполетные испытания - выполнил комплекс... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T03:21

2021-10-14T03:21

2021-10-14T03:21

безопасность

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

як-18

як-52

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus, прошел предполетные испытания - выполнил комплекс пробежек и подлетов на аэродроме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").Ранее в ЦИАМ рассказали, что самолет с двигателем от Aurus впервые поднимется в небо в конце 2021 - начале 2022 года.Як-18Т - это легкий учебно-тренировочный и пассажирский четырехместный самолет.Как пояснили РИА Новости в ЦИАМ, следующим этапом станет разработка технического задания на проведение опытно-конструкторской работы по семейству серийных авиационных двигателей, которые смогут устанавливаться на самолеты малой авиации, спортивные и учебно-тренировочные самолеты.Параллельно ЦИАМ в рамках научно-исследовательской работы "Циркач" работает над созданием на базе АПД-500 двигателя-демонстратора АПД-А для легких самолетов акробатической категории. В настоящее время двигатель готовится к испытаниям на стенде, их ему предстоит пройти не только в обычном положении, но и в перевернутом. Испытания в составе самолета-лаборатории Як-52 запланированы на следующий год.Авиационный двигатель-демонстратор АПД-500 мощностью 500 лошадиных сил разработан ЦИАМ на базе автомобильного мотора Aurus. Применение в авиации потребовало разработки ряда узлов и систем, обеспечивающих его безопасную работу в полете. Заказчиком работ выступает Минпромторг России.

https://ria.ru/20210429/aurus-1730409970.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), як-18, як-52, россия