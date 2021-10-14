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https://ria.ru/20211014/saakashvili-1754610192.html
В Тбилиси начался митинг сторонников Саакашвили
В Тбилиси начался митинг сторонников Саакашвили - РИА Новости, 14.10.2021
В Тбилиси начался митинг сторонников Саакашвили
Митинг сторонников задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения начался на площади Свободы в центре Тбилиси, передает... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:27
2021-10-14T19:25
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 окт – РИА Новости. Митинг сторонников задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения начался на площади Свободы в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.Акцию устроила оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является бывший глава государства. Другие оппозиционные партии не планируют участвовать.Организаторы со сцены поприветствовали собравшихся. На экранах отображается фотография Саакашвили. Митинг многолюдный, центральная площадь столицы заполнена людьми, сторонники политика продолжают прибывать. Поддержать Саакашвили и требовать его освобождения пришли люди разных возрастов, некоторые с маленькими детьми. Часть держат национальные флаги Грузии, некоторые — США, Азербайджана, Украины и Евросоюза.Правоохранители перекрыли движение автотранспорта на всех прилегающих улицах, в том числе проспект Шота Руставели, улицы Пушкина и Леонидзе. При этом пешком беспрепятственно могут пройти все желающие.К 18:30 (17:30 мск) люди уже не помещались на площади. У многих участников акции приподнятое настроение, они фотографируются, общаются и слушают выступающих со сцены организаторов.На мониторах включали видеообращения лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, главы фракции в Верховной раде "Слуга народа" Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они выразили свою поддержку Саакашвили и призвали к освобождению политика. Зрители встретили их аплодисментами и одобрительными возгласами.Митинг проходит спокойно. В центральной части Тбилиси стоят несколько автомобилей полицейских и скорой помощи. Спецтехники на площади нет.Саакашвили, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави.Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/saakashvili-1754564274.html
https://ria.ru/20211013/popytka-1754466767.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Митинг в Тбилиси в поддержку Саакашвили
Митинг в поддержку Саакашвили в центре Тбилиси проходит мирно. Все собравшиеся не поместились на площади Свободы. Полностью заполнен людьми проспект Шота Руставели и некоторые прилегающие улицы.
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
17:27 14.10.2021 (обновлено: 19:25 14.10.2021)
 
В Тбилиси начался митинг сторонников Саакашвили

Митинг сторонников Саакашвили с требованием освободить его начался в центре Тбилиси

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 14 окт – РИА Новости. Митинг сторонников задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием его освобождения начался на площади Свободы в центре Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию устроила оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является бывший глава государства. Другие оппозиционные партии не планируют участвовать.
Организаторы со сцены поприветствовали собравшихся. На экранах отображается фотография Саакашвили. Митинг многолюдный, центральная площадь столицы заполнена людьми, сторонники политика продолжают прибывать. Поддержать Саакашвили и требовать его освобождения пришли люди разных возрастов, некоторые с маленькими детьми. Часть держат национальные флаги Грузии, некоторые — США, Азербайджана, Украины и Евросоюза.
Правоохранители перекрыли движение автотранспорта на всех прилегающих улицах, в том числе проспект Шота Руставели, улицы Пушкина и Леонидзе. При этом пешком беспрепятственно могут пройти все желающие.
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Вчера, 14:28Сказано в эфире
Политолог рассказал, почему Киев не требует экстрадиции Саакашвили
К 18:30 (17:30 мск) люди уже не помещались на площади. У многих участников акции приподнятое настроение, они фотографируются, общаются и слушают выступающих со сцены организаторов.
На мониторах включали видеообращения лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, главы фракции в Верховной раде "Слуга народа" Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они выразили свою поддержку Саакашвили и призвали к освобождению политика. Зрители встретили их аплодисментами и одобрительными возгласами.

Митинг проходит спокойно. В центральной части Тбилиси стоят несколько автомобилей полицейских и скорой помощи. Спецтехники на площади нет.
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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Саакашвили, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави.
Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.
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В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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