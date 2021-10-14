https://ria.ru/20211014/saakashvili-1754586834.html

Сторонники Саакашвили начали собираться на митинг в Тбилиси

Сторонники Саакашвили начали собираться на митинг в Тбилиси - РИА Новости, 14.10.2021

Сторонники Саакашвили начали собираться на митинг в Тбилиси

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, помещенного в тюрьму в Рустави, в четверг начали собираться на площади Свободы в центре Тбилиси, где... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:02

2021-10-14T16:02

2021-10-14T16:03

в мире

грузия

михаил саакашвили

единое национальное движение

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 окт - РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, помещенного в тюрьму в Рустави, в четверг начали собираться на площади Свободы в центре Тбилиси, где состоится митинг с требованием освободить политика, передает корреспондент РИА Новости.Митинг проведет оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили. Акция начнется в 18.00 (17.00 мск) и состоится на площади Свободы. Другие оппозиционные партии участвовать в митинге не планируют. Ожидается, что на собрании будут присутствовать сторонники Саакашвили из регионов.Сторонники политика продолжают постепенно собираться в центре грузинской столицы. Несколько десятков человек уже пришли на площадь Свободы. Некоторые приходят с маленькими детьми. Со сцены, установленной на площади Свободы, играет музыка.Правоохранители из-за будущего митинга перекрыли движение автотранспорта на проспекте Шота Руставели и прилегающих к площади Свободы улицах Пушкина и Леонидзе. В центральной части города неподалеку площади Свободы стоят несколько автомобилей скорой помощи. В центре не наблюдается большого числа полицейских.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211013/saakashvili-1754468716.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, единое национальное движение, задержание саакашвили в грузии