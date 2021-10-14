15:06 14.10.2021 (обновлено: 15:50 14.10.2021)
Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga за поддержку
Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga Гвасалию за поддержку
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
ТБИЛИСИ, 14 окт - РИА Новости. Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили гордится тем, что получил поддержку известного дизайнера, креативного директора модного дома Balenciaga Демны Гвасалии, об этом он заявил в письменном интервью оппозиционной телекомпании "Мтавар архи",
Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия показал журналистам надпись Free Misha с подписью дизайнера под ней. Тем самым Гвасалия присоединился к тем, кто требует немедленного освобождения третьего президента Грузии.
"Пользуясь случаем, не могу не поблагодарить Демну Гвасалию. Я так гордился его дизайном, когда видел в Лос-Анджелесе майки с грузинскими надписями. Горжусь, что сейчас он поддерживает меня", - сказал Саакашвили.
Гвасалия имеет грузинское происхождение. Он также основал всемирно известный бренд одежды Vetements, в настоящее время пользующийся огромной популярностью.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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