https://ria.ru/20211014/saakashvili-1754575127.html

Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga за поддержку

Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga за поддержку - РИА Новости, 14.10.2021

Саакашвили поблагодарил креативного директора Balenciaga за поддержку

Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили гордится тем, что получил поддержку известного дизайнера, креативного директора модного дома... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:06

2021-10-14T15:06

2021-10-14T15:50

в мире

грузия

михаил саакашвили

balenciaga

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 окт - РИА Новости. Помещенный в тюрьму экс-президент Грузии Михаил Саакашвили гордится тем, что получил поддержку известного дизайнера, креативного директора модного дома Balenciaga Демны Гвасалии, об этом он заявил в письменном интервью оппозиционной телекомпании "Мтавар архи",Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия показал журналистам надпись Free Misha с подписью дизайнера под ней. Тем самым Гвасалия присоединился к тем, кто требует немедленного освобождения третьего президента Грузии."Пользуясь случаем, не могу не поблагодарить Демну Гвасалию. Я так гордился его дизайном, когда видел в Лос-Анджелесе майки с грузинскими надписями. Горжусь, что сейчас он поддерживает меня", - сказал Саакашвили.Гвасалия имеет грузинское происхождение. Он также основал всемирно известный бренд одежды Vetements, в настоящее время пользующийся огромной популярностью.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Тогда же грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что после задержания он объявляет голодовку, так как не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211008/saakashvili-1753773041.html

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