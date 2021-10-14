https://ria.ru/20211014/rudenko-1754547132.html

Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко

Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко - РИА Новости, 14.10.2021

Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко

Народная артистка СССР, оперная певица Бэла Руденко умерла на 89-м году жизни, сообщил дирижер Евгений Волков. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:24

2021-10-14T13:24

2021-10-14T14:45

культура

ссср

бэла руденко

опера

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Народная артистка СССР, оперная певица Бэла Руденко умерла на 89-м году жизни, сообщил дирижер Евгений Волков.Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне город Антрацит) в Донбассе. Окончила с отличием Одесскую консерваторию имени А. В. Неждановой. В 1955 году дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета, а с 1956-го стала солисткой Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко.В 1960 году, в возрасте 27 лет, получила звание народной артистки СССР, а в 1971-м — Государственную премию СССР.В 1972 году Руденко пригласили в Москву специально для участия в постановке оперы "Руслан и Людмила" в Большом театре. С 1973 по 1988-й она была солисткой Большого, а в 1995-1999-м — художественным руководителем оперной труппы театра.Кроме того, преподавала в Киевской консерватории и Московской государственной консерватории имени Чайковского.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ссср, бэла руденко, опера