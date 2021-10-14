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Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко
Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко - РИА Новости, 14.10.2021
Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко
Народная артистка СССР, оперная певица Бэла Руденко умерла на 89-м году жизни, сообщил дирижер Евгений Волков. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:24
2021-10-14T13:24
2021-10-14T14:45
культура
ссср
бэла руденко
опера
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Народная артистка СССР, оперная певица Бэла Руденко умерла на 89-м году жизни, сообщил дирижер Евгений Волков.Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне город Антрацит) в Донбассе. Окончила с отличием Одесскую консерваторию имени А. В. Неждановой. В 1955 году дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета, а с 1956-го стала солисткой Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко.В 1960 году, в возрасте 27 лет, получила звание народной артистки СССР, а в 1971-м — Государственную премию СССР.В 1972 году Руденко пригласили в Москву специально для участия в постановке оперы "Руслан и Людмила" в Большом театре. С 1973 по 1988-й она была солисткой Большого, а в 1995-1999-м — художественным руководителем оперной труппы театра.Кроме того, преподавала в Киевской консерватории и Московской государственной консерватории имени Чайковского.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ссср, бэла руденко, опера
13:24 14.10.2021 (обновлено: 14:45 14.10.2021)
Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко
Народная артистка СССР, оперная певица Бэла Руденко умерла на 89-м году жизни
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Народная артистка СССР
, оперная певица Бэла Руденко
умерла на 89-м году жизни, сообщил дирижер Евгений Волков.
"Скончалась Бэла Андреевна Руденко, великая певица и великий педагог. Имел счастье быть с ней знакомым, беседовать о жизни и музыке. Эти встречи — из таких, которые запоминаются на всю жизнь", — написал он в Facebook.
Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне город Антрацит) в Донбассе. Окончила с отличием Одесскую консерваторию имени А. В. Неждановой. В 1955 году дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета, а с 1956-го стала солисткой Киевского театра оперы и балета имени Т. Шевченко.
В 1960 году, в возрасте 27 лет, получила звание народной артистки СССР, а в 1971-м — Государственную премию СССР.
В 1972 году Руденко пригласили в Москву специально для участия в постановке оперы "Руслан и Людмила" в Большом театре. С 1973 по 1988-й она была солисткой Большого, а в 1995-1999-м — художественным руководителем оперной труппы театра.
Кроме того, преподавала в Киевской консерватории и Московской государственной консерватории имени Чайковского.