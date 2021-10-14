00:44 14.10.2021 (обновлено: 01:06 14.10.2021)
Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов
В СП сообщили, что Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов
"Объем международных резервов России превысил 618,2 миллиарда долларов США (по состоянию на 1 сентября 2021 года). Это исторический рекорд — за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось", - отметили аудиторы.
По данным Счетной палаты, с начала 2015 года резервы выросли на 235 миллиардов долларов. "В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия", - добавили там.
Контрольное ведомство отмечает, что за последние годы Россия заметно увеличила в своих международных резервах долю золота – с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020-го. "Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования – резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с 7 миллиардов долларов США до 24,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
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В Счетной палате отметили, что Банк России достиг цели управления резервами, добившись обеспечения оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности. "В ЦБ созданы ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции", - пояснили аудиторы.
По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата направила информационные письма в Банк России и правительство, в которых, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами России.
Согласно данным ЦБ, международные резервы России на 1 октября составляли 614,122 миллиарда долларов.