https://ria.ru/20211014/rezervy-1754477217.html

Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов

Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов - РИА Новости, 14.10.2021

Россия вошла в пятерку лидеров по объему международных резервов

Россия на данный момент входит в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии, говорится в сообщении Счетной... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T00:44

2021-10-14T00:44

2021-10-14T01:06

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия на данный момент входит в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами.По данным Счетной палаты, с начала 2015 года резервы выросли на 235 миллиардов долларов. "В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия", - добавили там.Контрольное ведомство отмечает, что за последние годы Россия заметно увеличила в своих международных резервах долю золота – с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020-го. "Помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования – резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. Их сумма также значительно увеличилась: с 7 миллиардов долларов США до 24,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.В Счетной палате отметили, что Банк России достиг цели управления резервами, добившись обеспечения оптимального сочетания их сохранности, ликвидности и доходности. "В ЦБ созданы ключевые элементы управления валютными резервами, проведены мероприятия по совершенствованию нормативной и методической базы, созданы условия для выполнения закрепленной функции", - пояснили аудиторы.По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счетная палата направила информационные письма в Банк России и правительство, в которых, в частности, сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования системы управления международными резервами России.Согласно данным ЦБ, международные резервы России на 1 октября составляли 614,122 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20200827/rezervy-1576380976.html

https://ria.ru/20210415/dollar-1728452657.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия