20:14 14.10.2021 (обновлено: 20:49 14.10.2021)
Девять московских ресторанов получили звезды Michelin
Девять московских ресторанов получили звезды Michelin
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения звезд Michelin московским ресторанам
- —одной звезды удостоились семь заведений: "Селфи" (шеф-повар Анатолий Казаков), "Белуга" (Евгений Викентьев), Grand Cru (Давид Эммерле), White Rabbit (Владимир Мухин), Biologie (Екатерина Алехина), "Сахалин" (Алексей Когай) и CABBA (Андрей Шмаков);
- —двух — еще два: Artest Chef's table (Артем Астафьев) и Twins Garden (Сергей и Иван Березуцкие).
Россия стала 33-й страной, где выпустили этот гастрономический путеводитель, а Москва — первым городом в СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками. Как ранее сообщил журналистам международный директор гида Гвендаль Пулленек, всего в список войдут 69 ресторанов.
Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и составляется рейтинг — в главном офисе в Париже.
Главные критерии, которыми руководствуется Michelin при оценке ресторанов — качество кухни, мастерство шеф-повара и всей его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и постоянство работы заведения.
Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды — наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. Франция является первой страной по числу "трехзвездочных" ресторанов. По всему миру существует около 130 заведений, имеющих три звезды.
Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды — наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. Франция является первой страной по числу "трехзвездочных" ресторанов. По всему миру существует около 130 заведений, имеющих три звезды.