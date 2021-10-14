https://ria.ru/20211014/restorany-1754640320.html

Девять московских ресторанов получили звезды Michelin

Девять московских ресторанов получили звезды Michelin - РИА Новости, 14.10.2021

Девять московских ресторанов получили звезды Michelin

В Москве прошла презентация гида Michelin по российской столице. Первые в истории России звезды получили девять московских ресторанов: РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:14

2021-10-14T20:14

2021-10-14T20:49

москва

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Москве прошла презентация гида Michelin по российской столице. Первые в истории России звезды получили девять московских ресторанов:Россия стала 33-й страной, где выпустили этот гастрономический путеводитель, а Москва — первым городом в СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками. Как ранее сообщил журналистам международный директор гида Гвендаль Пулленек, всего в список войдут 69 ресторанов.Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и составляется рейтинг — в главном офисе в Париже.Главные критерии, которыми руководствуется Michelin при оценке ресторанов — качество кухни, мастерство шеф-повара и всей его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и постоянство работы заведения.Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды — наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. Франция является первой страной по числу "трехзвездочных" ресторанов. По всему миру существует около 130 заведений, имеющих три звезды.

https://ria.ru/20211014/restorany-1754636599.html

https://ria.ru/20211014/michelin-1754488041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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