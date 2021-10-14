20:11 14.10.2021 (обновлено: 21:20 14.10.2021)
Первая звезда Мишлен досталась московскому ресторану "Селфи"
Первую звезду Мишлен получил московский ресторан "Селфи" Анатолия Казакова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЦеремония вручения звезд Michelin московским ресторанам
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первую звезду Michelin получил московский ресторан "Селфи", сообщил международный директор гида Michelin Гвендаль Пулленек в ходе торжественной церемонии.
В четверг в Москве презентуют первый выпуск гида Michelin по ресторанам и кафе столицы. Россия станет 33-й страной, где выпускают этот гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками. Как ранее сообщил журналистам Пулленек, всего в гид войдут 69 ресторанов, некоторые из них получат звезды.
"Первая звезда ресторан "Селфи" Анатолй Казаков",- обьявил Пулленек.
Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе и происходит составление рейтинга - в главном офисе в Париже.
Главные критерии, которыми руководствуется Michelin при оценке ресторанов, - качество кухни, мастерство шеф-повара и всей его команды, гармония вкусов, сочетание продуктов как в меню, так и в одной тарелке, уникальность шефа и постоянство работы заведения.
Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды - наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город. Франция является первой страной по числу "трехзвездочных" ресторанов. По всему миру существует около 130 заведений, имеющих три звезды - высшую отметку гида Michelin.