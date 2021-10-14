https://ria.ru/20211014/razinkin-1754563876.html
Разинкина назначили первым заместителем генпрокурора
Разинкина назначили первым заместителем генпрокурора - РИА Новости, 14.10.2021
Разинкина назначили первым заместителем генпрокурора
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем генпрокурора РФ Анатолия Разинкина, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:26
2021-10-14T14:26
2021-10-14T14:40
политика
россия
владимир путин
анатолий разинкин
александр буксман
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем генпрокурора РФ Анатолия Разинкина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее Анатолий Разинкин занимал пост заместителя генпрокурора."Назначить Разинкина Анатолия Вячеславовича первым заместителем генерального прокурора РФ, освободив от занимаемой должности", - говорится в документе.Ранее место первого замгенпрокурора освободил в связи с достижением пенсионного возраста Александр Буксман.Разинкин был назначен заместителем генпрокурора Совфедом в мае 2020 года, прежде он работал в структуре СК.Кроме того, на пятилетний срок Путин назначил прокурором Тувы Сергея Дябкина, Волжским межрегиональным природоохранным прокурором - Александра Илюшина, Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором - Елену Макушенко.Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 октября.
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политика, россия, владимир путин, анатолий разинкин, александр буксман, следственный комитет россии (ск рф)
14:26 14.10.2021 (обновлено: 14:40 14.10.2021)
Разинкина назначили первым заместителем генпрокурора
Путин назначил первым заместителем генпрокурора Анатолия Разинкина