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Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы - РИА Новости, 14.10.2021
Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T02:57
2021-10-14T02:57
2021-10-14T02:57
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владимир путин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчёты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего", - сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.При этом он добавил, что если политика американских властей использовать свою валюту как санкционный инструмент будет продолжаться, то США сами подорвут доверие к доллару.
https://ria.ru/20211014/stabilnost-1754481087.html
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экономика, сша, владимир путин, цены на нефть, россия
Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы
Президент Путин заявил, что Россия не собирается полностью уходить от расчетов в долларах