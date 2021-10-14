https://ria.ru/20211014/raschety-1754481199.html

Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы

Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы - РИА Новости, 14.10.2021

Путин рассказал, что Россию устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы

Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T02:57

2021-10-14T02:57

2021-10-14T02:57

экономика

сша

владимир путин

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754063617_0:179:3166:1960_1920x0_80_0_0_b42c2254ff026b4c93109c5b3e9d593c.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия не заинтересована в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчёты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего", - сказал Путин в интервью CNBC, опубликованном на сайте Кремля.При этом он добавил, что если политика американских властей использовать свою валюту как санкционный инструмент будет продолжаться, то США сами подорвут доверие к доллару.

https://ria.ru/20211014/stabilnost-1754481087.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, владимир путин, цены на нефть, россия