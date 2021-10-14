https://ria.ru/20211014/rak-1754658765.html
Назван неочевидный симптом опасного типа рака
Назван неочевидный симптом рака легких - РИА Новости, 14.10.2021
Назван неочевидный симптом опасного типа рака
Врачи зафиксировали случаи, когда боль в пятке стала единственным симптомом образования в легких. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T23:41
2021-10-14T23:41
2021-10-14T23:41
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рак легких
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Врачи зафиксировали случаи, когда боль в пятке стала единственным симптомом образования в легких. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на Национальную медицинскую систему Великобритании.В материале уточняется, что многие виды рака, включая рак легких, могут повышать риск развития тромбов.В медицинской практике известны случаи, когда больные жаловались на постоянную боль в пятке. При обследовании у них был обнаружен тромб. Это был единственный симптом, указывающий на рак легких.В таких случаях медики советуют дать себе время до двух недель, чтобы посмотреть, пройдет ли боль. Однако, если она не прекращается на протяжении длительного срока, следует обратиться к врачу.Особенно, стоит обратить внимание на проблему, если боль настолько сильная, что мешает заниматься повседневными делами, неприятные ощущения периодически усиливаются или возвращаются, не проходят после лечения в домашних условиях в течение двух недель. Также если больной испытывает покалывания или потерю чувствительности в стопе.В Daily Express предупредили, что рак легких — один из самых серьезных видов рака. Как правило, в начале заболевания симптомы могут отсутствовать. Наиболее распространенной причиной является курение.
https://ria.ru/20201230/simptom-1591498495.html
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в мире, великобритания, здоровье - общество, здоровье, рак легких
Назван неочевидный симптом рака легких
Daily Express: длительная боль в пятке может свидетельствовать о раке легких
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Врачи зафиксировали случаи, когда боль в пятке стала единственным симптомом образования в легких. Об этом написала британская газета Daily Express
со ссылкой на Национальную медицинскую систему Великобритании
.
В материале уточняется, что многие виды рака
, включая рак легких, могут повышать риск развития тромбов.
В медицинской практике известны случаи, когда больные жаловались на постоянную боль в пятке. При обследовании у них был обнаружен тромб. Это был единственный симптом, указывающий на рак легких.
В таких случаях медики советуют дать себе время до двух недель, чтобы посмотреть, пройдет ли боль. Однако, если она не прекращается на протяжении длительного срока, следует обратиться к врачу.
Особенно, стоит обратить внимание на проблему, если боль настолько сильная, что мешает заниматься повседневными делами, неприятные ощущения периодически усиливаются или возвращаются, не проходят после лечения в домашних условиях в течение двух недель. Также если больной испытывает покалывания или потерю чувствительности в стопе.
В Daily Express предупредили, что рак легких — один из самых серьезных видов рака. Как правило, в начале заболевания симптомы могут отсутствовать. Наиболее распространенной причиной является курение.