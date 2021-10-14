https://ria.ru/20211014/rak-1754658765.html

Назван неочевидный симптом опасного типа рака

Назван неочевидный симптом рака легких - РИА Новости, 14.10.2021

Назван неочевидный симптом опасного типа рака

Врачи зафиксировали случаи, когда боль в пятке стала единственным симптомом образования в легких. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T23:41

2021-10-14T23:41

2021-10-14T23:41

в мире

великобритания

здоровье - общество

здоровье

рак легких

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156116/05/1561160501_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_864727c6a3f5b07a0b9916a69fd886a6.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Врачи зафиксировали случаи, когда боль в пятке стала единственным симптомом образования в легких. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на Национальную медицинскую систему Великобритании.В материале уточняется, что многие виды рака, включая рак легких, могут повышать риск развития тромбов.В медицинской практике известны случаи, когда больные жаловались на постоянную боль в пятке. При обследовании у них был обнаружен тромб. Это был единственный симптом, указывающий на рак легких.В таких случаях медики советуют дать себе время до двух недель, чтобы посмотреть, пройдет ли боль. Однако, если она не прекращается на протяжении длительного срока, следует обратиться к врачу.Особенно, стоит обратить внимание на проблему, если боль настолько сильная, что мешает заниматься повседневными делами, неприятные ощущения периодически усиливаются или возвращаются, не проходят после лечения в домашних условиях в течение двух недель. Также если больной испытывает покалывания или потерю чувствительности в стопе.В Daily Express предупредили, что рак легких — один из самых серьезных видов рака. Как правило, в начале заболевания симптомы могут отсутствовать. Наиболее распространенной причиной является курение.

https://ria.ru/20201230/simptom-1591498495.html

https://ria.ru/20210922/rak-1751373261.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, здоровье - общество, здоровье, рак легких