https://ria.ru/20211014/putin-1754581191.html

Путин пригласил иностранных партнеров к реализации проектов по Севморпути

Путин пригласил иностранных партнеров к реализации проектов по Севморпути - РИА Новости, 14.10.2021

Путин пригласил иностранных партнеров к реализации проектов по Севморпути

Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных партнеров активно использовать возможности Северного морского пути, чтобы наращивать торговые операции с... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:37

2021-10-14T15:37

2021-10-14T15:50

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил иностранных партнеров активно использовать возможности Северного морского пути, чтобы наращивать торговые операции с Европой."Приглашаем всех заинтересованных партнеров, в том числе наших китайских друзей активно использовать возможности Северного морского пути для наращивания торговых операций с Европой", - сказал Путин на второй глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.Президент РФ заметил, что Россия многое делает для развития маршрута, например, строит объекты инфраструктуры, совершенствует портовое хозяйство."И он постоянно растет на фоне происходящих изменений климата, бурного промышленного подъема в Азиатско-Тихоокеанском регионе и необходимости обеспечения кратчайших и не менее экономически выгодных маршрутов доставки товаров с Востока на Запад и в обратном направлении", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20210903/sevmorput-1748458213.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин