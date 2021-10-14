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В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина - РИА Новости, 14.10.2021
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Президент РФ Владимир Путин примет решение о ревакцинации от коронавируса, как только получит соответствующие рекомендации от специалистов, сообщил... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:20
2021-10-14T13:20
2021-10-14T13:23
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет решение о ревакцинации от коронавируса, как только получит соответствующие рекомендации от специалистов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в четверг."Все будет зависеть от рекомендаций специалистов. Вы знаете, что президент очень внимательно к этому относится, и как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом", - сказал Песков.Владимир Путин вакцинировался первым компонентом прививки от коронавируса 23 марта, второй укол глава государства получил 14 апреля.
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13:20 14.10.2021 (обновлено: 13:23 14.10.2021)
В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина
Путин ревакцинируется от коронавируса, когда получит рекомендации специалистов