https://ria.ru/20211014/putin-1754545965.html

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина - РИА Новости, 14.10.2021

В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

Президент РФ Владимир Путин примет решение о ревакцинации от коронавируса, как только получит соответствующие рекомендации от специалистов, сообщил... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:20

2021-10-14T13:20

2021-10-14T13:23

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет решение о ревакцинации от коронавируса, как только получит соответствующие рекомендации от специалистов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в четверг."Все будет зависеть от рекомендаций специалистов. Вы знаете, что президент очень внимательно к этому относится, и как только специалисты придут к выводу о необходимости ревакцинации, это будет сделано президентом", - сказал Песков.Владимир Путин вакцинировался первым компонентом прививки от коронавируса 23 марта, второй укол глава государства получил 14 апреля.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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