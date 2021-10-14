Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/putin-1754544909.html
Путин назвал уважение к деловым качествам женщин давней традицией в России
Путин назвал уважение к деловым качествам женщин давней традицией в России - РИА Новости, 14.10.2021
Путин назвал уважение к деловым качествам женщин давней традицией в России
Уважительное отношение к профессиональным качествам женщин - давняя традиция в России, во многом она сложилась благодаря советскому периоду в истории страны,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:15
2021-10-14T15:29
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754578186_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_7d69b076ab07f9724ffb0996ac20ce69.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уважительное отношение к профессиональным качествам женщин - давняя традиция в России, во многом она сложилась благодаря советскому периоду в истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Для России характерно - и я бы сказал, привычно уже уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин... То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны - давняя практика и традиция", - сказал Путин в своём выступлении на Евразийском женском форуме.Он отметил, что страна гордится такими современными чертами общества."Кстати говоря, мы - и часто заслуженно - критически оцениваем советский период нашей новейшей истории, но надо признать, что в значительной степени благодаря советскому периоду такая атмосфера сложилась в обществе и в отношении женщин", - подчеркнул президент.Путин указал на широкое присутствие женщин в органах российской власти, вспомнил яркие истории предпринимательского успеха женщин, которые составляют большинство в быстрорастущем секторе креативной индустрии (более 58%), а также в российской науке, где их доля среди исследователей составляет почти 40%.
https://ria.ru/20211014/prezident-1754520231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754578186_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_7871d0a6aecb38315c72f696450f5b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, россия
13:15 14.10.2021 (обновлено: 15:29 14.10.2021)
 
Путин назвал уважение к деловым качествам женщин давней традицией в России

Путин: уважение к деловым качествам женщин в России во многом сложилось еще со времён СССР

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на открытии третьего Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на открытии третьего Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уважительное отношение к профессиональным качествам женщин - давняя традиция в России, во многом она сложилась благодаря советскому периоду в истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для России характерно - и я бы сказал, привычно уже уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин... То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны - давняя практика и традиция", - сказал Путин в своём выступлении на Евразийском женском форуме.
Он отметил, что страна гордится такими современными чертами общества.
"Кстати говоря, мы - и часто заслуженно - критически оцениваем советский период нашей новейшей истории, но надо признать, что в значительной степени благодаря советскому периоду такая атмосфера сложилась в обществе и в отношении женщин", - подчеркнул президент.
Путин указал на широкое присутствие женщин в органах российской власти, вспомнил яркие истории предпринимательского успеха женщин, которые составляют большинство в быстрорастущем секторе креативной индустрии (более 58%), а также в российской науке, где их доля среди исследователей составляет почти 40%.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 11:40
Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния