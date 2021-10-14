https://ria.ru/20211014/putin-1754544909.html

Путин назвал уважение к деловым качествам женщин давней традицией в России

Путин назвал уважение к деловым качествам женщин давней традицией в России - РИА Новости, 14.10.2021

Путин назвал уважение к деловым качествам женщин давней традицией в России

Уважительное отношение к профессиональным качествам женщин - давняя традиция в России, во многом она сложилась благодаря советскому периоду в истории страны,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:15

2021-10-14T13:15

2021-10-14T15:29

общество

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уважительное отношение к профессиональным качествам женщин - давняя традиция в России, во многом она сложилась благодаря советскому периоду в истории страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Для России характерно - и я бы сказал, привычно уже уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин... То, что для некоторых государств является чуть ли не прорывами, которые сопровождаются шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для нашей страны - давняя практика и традиция", - сказал Путин в своём выступлении на Евразийском женском форуме.Он отметил, что страна гордится такими современными чертами общества."Кстати говоря, мы - и часто заслуженно - критически оцениваем советский период нашей новейшей истории, но надо признать, что в значительной степени благодаря советскому периоду такая атмосфера сложилась в обществе и в отношении женщин", - подчеркнул президент.Путин указал на широкое присутствие женщин в органах российской власти, вспомнил яркие истории предпринимательского успеха женщин, которые составляют большинство в быстрорастущем секторе креативной индустрии (более 58%), а также в российской науке, где их доля среди исследователей составляет почти 40%.

https://ria.ru/20211014/prezident-1754520231.html

россия

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общество, владимир путин, россия