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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211014/puteshestviya-1754584635.html
Определены самые дорогие авиабилеты в бархатный сезон
Определены самые дорогие авиабилеты в бархатный сезон - РИА Новости, 14.10.2021
Определены самые дорогие авиабилеты в бархатный сезон
Эксперты определили самые дорогие авиабилеты, забронированные самостоятельными туристами на осень, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:42
2021-10-14T17:42
туризм
туруханский район
антигуа и барбуда
дубай (город)
петропавловск-камчатский
стамбул
иркутск
владивосток
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Эксперты определили самые дорогие авиабилеты, забронированные самостоятельными туристами на осень, сообщает Яндекс.Путешествия.Специалисты онлайн-сервиса выяснили, что самый дорогой авиабилет на бархатный сезон был приобретен из Москвы на карибский остров Антигуа: в оба конца – 395 тысяч рублей.Перелет из столицы в Дубай обошелся одному из путешественников в 220 тысяч рублей. Дорога в оба конца из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Стамбул стоила туристам 185 и 145 тысяч рублей соответственно.Замыкает пятерку самых небюджетных поездок перелет из Иркутска в Ларнаку: за него пассажир отдал 131,5 тысячи рублей.Внутри России самый дорогой авиабилет на осень стоил 185 тысяч рублей. Столько заплатил за дорогу в оба конца путешествующий из Москвы в Туруханск — населенный пункт на реке Енисей, расположенный на тысячу километров севернее Красноярска.В пятерку самых небюджетных вошли перелеты из столицы в Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Дорога в оба конца обошлась авиапассажирам в 170 тысяч рублей.На пятом месте путешествие из Москвы в Новый Уренгой, расходы на которое в оба конца составили 126,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
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туруханский район, антигуа и барбуда, дубай (город), петропавловск-камчатский, стамбул, иркутск, владивосток, хабаровск, новый уренгой, красноярский край, москва, шарм-эш-шейх, новости - туризм, ларнака (район), туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
17:42 14.10.2021
 
Определены самые дорогие авиабилеты в бархатный сезон

Самые дорогие авиабилеты на осень купили пассажиры, направляющиеся на Карибы и в Туруханск

© Depositphotos / sepavoneАнглийская гавань в Антигуа и Барбуде
Английская гавань в Антигуа и Барбуде - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Depositphotos / sepavone
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Эксперты определили самые дорогие авиабилеты, забронированные самостоятельными туристами на осень, сообщает Яндекс.Путешествия.
Специалисты онлайн-сервиса выяснили, что самый дорогой авиабилет на бархатный сезон был приобретен из Москвы на карибский остров Антигуа: в оба конца – 395 тысяч рублей.
Перелет из столицы в Дубай обошелся одному из путешественников в 220 тысяч рублей. Дорога в оба конца из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Стамбул стоила туристам 185 и 145 тысяч рублей соответственно.
Замыкает пятерку самых небюджетных поездок перелет из Иркутска в Ларнаку: за него пассажир отдал 131,5 тысячи рублей.
Внутри России самый дорогой авиабилет на осень стоил 185 тысяч рублей. Столько заплатил за дорогу в оба конца путешествующий из Москвы в Туруханск — населенный пункт на реке Енисей, расположенный на тысячу километров севернее Красноярска.
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В пятерку самых небюджетных вошли перелеты из столицы в Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Дорога в оба конца обошлась авиапассажирам в 170 тысяч рублей.
На пятом месте путешествие из Москвы в Новый Уренгой, расходы на которое в оба конца составили 126,5 тысячи рублей.
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