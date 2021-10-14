https://ria.ru/20211014/puteshestviya-1754584635.html

Определены самые дорогие авиабилеты в бархатный сезон

Определены самые дорогие авиабилеты в бархатный сезон - РИА Новости, 14.10.2021

Определены самые дорогие авиабилеты в бархатный сезон

Эксперты определили самые дорогие авиабилеты, забронированные самостоятельными туристами на осень, сообщает Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:42

2021-10-14T17:42

2021-10-14T17:42

туризм

туруханский район

антигуа и барбуда

дубай (город)

петропавловск-камчатский

стамбул

иркутск

владивосток

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Эксперты определили самые дорогие авиабилеты, забронированные самостоятельными туристами на осень, сообщает Яндекс.Путешествия.Специалисты онлайн-сервиса выяснили, что самый дорогой авиабилет на бархатный сезон был приобретен из Москвы на карибский остров Антигуа: в оба конца – 395 тысяч рублей.Перелет из столицы в Дубай обошелся одному из путешественников в 220 тысяч рублей. Дорога в оба конца из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Стамбул стоила туристам 185 и 145 тысяч рублей соответственно.Замыкает пятерку самых небюджетных поездок перелет из Иркутска в Ларнаку: за него пассажир отдал 131,5 тысячи рублей.Внутри России самый дорогой авиабилет на осень стоил 185 тысяч рублей. Столько заплатил за дорогу в оба конца путешествующий из Москвы в Туруханск — населенный пункт на реке Енисей, расположенный на тысячу километров севернее Красноярска.В пятерку самых небюджетных вошли перелеты из столицы в Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Дорога в оба конца обошлась авиапассажирам в 170 тысяч рублей.На пятом месте путешествие из Москвы в Новый Уренгой, расходы на которое в оба конца составили 126,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20200929/krasnoyarsk-1577078853.html

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

туруханский район

антигуа и барбуда

дубай (город)

петропавловск-камчатский

стамбул

иркутск

владивосток

хабаровск

новый уренгой

красноярский край

москва

шарм-эш-шейх

ларнака (район)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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