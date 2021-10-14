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https://ria.ru/20211014/proizvodstvo-1754561296.html
Saint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске
Saint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске - РИА Новости, 14.10.2021
Saint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске
Французская компания Saint-Gobain запустила линию по производству акустических стеновых и потолочных панелей на заводе Isover в подмосковном Егорьевске,... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:26
2021-10-14T14:26
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
егорьевск
saint-gobain
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Французская компания Saint-Gobain запустила линию по производству акустических стеновых и потолочных панелей на заводе Isover в подмосковном Егорьевске, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Акустические панели применяются для внутренней отделки зданий с высокими акустическими требованиями, например, кинотеатров, театров, конференц-площадок.Компания Saint-Gobain присутствует в Подмосковье с 2002 года и располагает двумя предприятиями по производству строительных материалов. Завод Isover специализируется на выпуске звуко- и теплоизоляционных строительных материалов, а завод Weber производит сухие строительные смеси. Оба предприятия расположены в Егорьевске.
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экономика, московская область (подмосковье), егорьевск, saint-gobain
14:26 14.10.2021
 

Saint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске

© Фото : Официальный сайт городского округа Егорьевск/Елена БушнинаSaint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске
Saint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Официальный сайт городского округа Егорьевск/Елена Бушнина
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Французская компания Saint-Gobain запустила линию по производству акустических стеновых и потолочных панелей на заводе Isover в подмосковном Егорьевске, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Акустические панели применяются для внутренней отделки зданий с высокими акустическими требованиями, например, кинотеатров, театров, конференц-площадок.
"Инвестиции Saint-Gobain в новое производство составили 364 миллиона рублей. Это уже третий инвестпроект, реализованный французской компанией в этом году в Подмосковье. Ранее инвестор завершил строительство очистных сооружений на заводе Weber, а также запустил в эксплуатацию линию сушки песка на этом же объекте. Объем инвестиций в два проекта превысил 170 миллионов рублей", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания Saint-Gobain присутствует в Подмосковье с 2002 года и располагает двумя предприятиями по производству строительных материалов. Завод Isover специализируется на выпуске звуко- и теплоизоляционных строительных материалов, а завод Weber производит сухие строительные смеси. Оба предприятия расположены в Егорьевске.
"Общий объем инвестиций французской компании в Подмосковье превышает 8 миллиардов рублей. На заводах Saint-Gobain уже создано около 330 рабочих мест. Сейчас предприятие активно развивается, в том числе за счет экспортного направления: подмосковная продукция компании поставляется в более чем 20 стран мира", – отметила Зиновьева.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)ЕгорьевскSaint-Gobain
 
 
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