Saint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске
© Фото : Официальный сайт городского округа Егорьевск/Елена БушнинаSaint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Французская компания Saint-Gobain запустила линию по производству акустических стеновых и потолочных панелей на заводе Isover в подмосковном Егорьевске, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Акустические панели применяются для внутренней отделки зданий с высокими акустическими требованиями, например, кинотеатров, театров, конференц-площадок.
"Инвестиции Saint-Gobain в новое производство составили 364 миллиона рублей. Это уже третий инвестпроект, реализованный французской компанией в этом году в Подмосковье. Ранее инвестор завершил строительство очистных сооружений на заводе Weber, а также запустил в эксплуатацию линию сушки песка на этом же объекте. Объем инвестиций в два проекта превысил 170 миллионов рублей", – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания Saint-Gobain присутствует в Подмосковье с 2002 года и располагает двумя предприятиями по производству строительных материалов. Завод Isover специализируется на выпуске звуко- и теплоизоляционных строительных материалов, а завод Weber производит сухие строительные смеси. Оба предприятия расположены в Егорьевске.
"Общий объем инвестиций французской компании в Подмосковье превышает 8 миллиардов рублей. На заводах Saint-Gobain уже создано около 330 рабочих мест. Сейчас предприятие активно развивается, в том числе за счет экспортного направления: подмосковная продукция компании поставляется в более чем 20 стран мира", – отметила Зиновьева.