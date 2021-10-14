https://ria.ru/20211014/proizvodstvo-1754561296.html

Saint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске

Saint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске - РИА Новости, 14.10.2021

Saint-Gobain запустила новую производственную линию на заводе в Егорьевске

Французская компания Saint-Gobain запустила линию по производству акустических стеновых и потолочных панелей на заводе Isover в подмосковном Егорьевске,... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:26

2021-10-14T14:26

2021-10-14T14:26

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

егорьевск

saint-gobain

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Французская компания Saint-Gobain запустила линию по производству акустических стеновых и потолочных панелей на заводе Isover в подмосковном Егорьевске, сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.Акустические панели применяются для внутренней отделки зданий с высокими акустическими требованиями, например, кинотеатров, театров, конференц-площадок.Компания Saint-Gobain присутствует в Подмосковье с 2002 года и располагает двумя предприятиями по производству строительных материалов. Завод Isover специализируется на выпуске звуко- и теплоизоляционных строительных материалов, а завод Weber производит сухие строительные смеси. Оба предприятия расположены в Егорьевске.

https://ria.ru/20211013/nagrada-1754465028.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

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экономика, московская область (подмосковье), егорьевск, saint-gobain