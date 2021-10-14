https://ria.ru/20211014/primore-1754490862.html
В Приморье рабочие пострадали при пожаре на заводе
В Приморье рабочие пострадали при пожаре на заводе - РИА Новости, 14.10.2021
В Приморье рабочие пострадали при пожаре на заводе
Двое рабочих пострадали при пожаре на бетонном заводе в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T08:27
2021-10-14T08:27
2021-10-14T08:27
происшествия
приморский край
артем
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Двое рабочих пострадали при пожаре на бетонном заводе в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ.В четверг в 9.47 (2.47 мск) на пульт пожарной охраны города Артем поступила информация о возгорании на бетонном заводе в переулке Заводской. Через 10 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты."В ходе разведки было установлено, что в кирпичной тридцатиметровой смесенагревательной башне горят полы, пламя от которых перекинулось на обшивку. От выхода оказались отрезаны два человека, которые успели забраться на крышу башни. Сильный дым и подступающее пламя создали прямую угрозу для жизни рабочих", - говорится в сообщении.Пожарные развернули автолестницу, по ней два человека были спасены. Они переданы врачам скорой медицинской помощи. У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения.В 10.53 (3.53 мск) пожар ликвидирован. Его общая площадь составила 40 "квадратов".
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происшествия, приморский край, артем
В Приморье рабочие пострадали при пожаре на заводе
В Артеме Приморского края двое рабочих пострадали при пожаре на бетонном заводе
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости.
Двое рабочих пострадали при пожаре на бетонном заводе в Артеме Приморского края
, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В четверг в 9.47 (2.47 мск) на пульт пожарной охраны города Артем
поступила информация о возгорании на бетонном заводе в переулке Заводской. Через 10 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты.
"В ходе разведки было установлено, что в кирпичной тридцатиметровой смесенагревательной башне горят полы, пламя от которых перекинулось на обшивку. От выхода оказались отрезаны два человека, которые успели забраться на крышу башни. Сильный дым и подступающее пламя создали прямую угрозу для жизни рабочих", - говорится в сообщении.
Пожарные развернули автолестницу, по ней два человека были спасены. Они переданы врачам скорой медицинской помощи. У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения.
В 10.53 (3.53 мск) пожар ликвидирован. Его общая площадь составила 40 "квадратов".