https://ria.ru/20211014/primore-1754490862.html

В Приморье рабочие пострадали при пожаре на заводе

В Приморье рабочие пострадали при пожаре на заводе - РИА Новости, 14.10.2021

В Приморье рабочие пострадали при пожаре на заводе

Двое рабочих пострадали при пожаре на бетонном заводе в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T08:27

2021-10-14T08:27

2021-10-14T08:27

происшествия

приморский край

артем

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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Двое рабочих пострадали при пожаре на бетонном заводе в Артеме Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ.В четверг в 9.47 (2.47 мск) на пульт пожарной охраны города Артем поступила информация о возгорании на бетонном заводе в переулке Заводской. Через 10 минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты."В ходе разведки было установлено, что в кирпичной тридцатиметровой смесенагревательной башне горят полы, пламя от которых перекинулось на обшивку. От выхода оказались отрезаны два человека, которые успели забраться на крышу башни. Сильный дым и подступающее пламя создали прямую угрозу для жизни рабочих", - говорится в сообщении.Пожарные развернули автолестницу, по ней два человека были спасены. Они переданы врачам скорой медицинской помощи. У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения.В 10.53 (3.53 мск) пожар ликвидирован. Его общая площадь составила 40 "квадратов".

https://ria.ru/20211007/perm-1753598681.html

приморский край

артем

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2021

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происшествия, приморский край, артем