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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211014/prigozhin-1754536348.html
"Больной старик": Пригожин ответил на выпады Джигурды в свой адрес
"Больной старик": Пригожин ответил на выпады Джигурды в свой адрес - РИА Новости, 14.10.2021
"Больной старик": Пригожин ответил на выпады Джигурды в свой адрес
Иосиф Пригожин в интервью Teleprogramma.pro ответил на выпады Никиты Джигурды в свой адрес. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:24
2021-10-14T14:24
шоубиз
иосиф пригожин
валерия (алла перфилова)
никита джигурда
александр шульгин
знаменитости
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Иосиф Пригожин в интервью Teleprogramma.pro ответил на выпады Никиты Джигурды в свой адрес.Эпатажный актер нелицеприятно высказался о Валерии, заявив, что своим успехом она обязана первому мужу, Александру Шульгину. Также он обещал вызвать продюсера на боксерский поединок.Он отметил, что не собирается "играть на его поле", но шлепнет, если Джигурда попадет под руку при встрече.Недавно состоялся бой между Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым. Артист заявил, что надеется на похожий поединок с продюсером.Ранее шоумен объяснил, почему ведет себя так вызывающе и эпатажно.
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иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), никита джигурда, александр шульгин, знаменитости
14:24 14.10.2021
 
"Больной старик": Пригожин ответил на выпады Джигурды в свой адрес

Пригожин ответил на выпады Джигурды в свой адрес из-за Валерии и боксерского поединка

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Иосиф Пригожин в интервью Teleprogramma.pro ответил на выпады Никиты Джигурды в свой адрес.
Эпатажный актер нелицеприятно высказался о Валерии, заявив, что своим успехом она обязана первому мужу, Александру Шульгину. Также он обещал вызвать продюсера на боксерский поединок.

"Джигурда? А кто это? Городской сумасшедший. У меня с ним нет конфликта. Я его вообще не знаю. Джигурда ищет места для пиара. Для меня он больное животное. Он мне неинтересен. Если вижу его по телевизору, то сразу переключаю. Больной он человек. Больной старик", – сказал Пригожин.

Он отметил, что не собирается "играть на его поле", но шлепнет, если Джигурда попадет под руку при встрече.

"Он бездарный человек. Говорит, как робот. Рвота просто, как еще объяснить", – заключил Пригожин.

Недавно состоялся бой между Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым. Артист заявил, что надеется на похожий поединок с продюсером.
Ранее шоумен объяснил, почему ведет себя так вызывающе и эпатажно.
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