https://ria.ru/20211014/prigozhin-1754536348.html

"Больной старик": Пригожин ответил на выпады Джигурды в свой адрес

"Больной старик": Пригожин ответил на выпады Джигурды в свой адрес - РИА Новости, 14.10.2021

"Больной старик": Пригожин ответил на выпады Джигурды в свой адрес

Иосиф Пригожин в интервью Teleprogramma.pro ответил на выпады Никиты Джигурды в свой адрес. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:24

2021-10-14T14:24

2021-10-14T14:24

шоубиз

иосиф пригожин

валерия (алла перфилова)

никита джигурда

александр шульгин

знаменитости

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Иосиф Пригожин в интервью Teleprogramma.pro ответил на выпады Никиты Джигурды в свой адрес.Эпатажный актер нелицеприятно высказался о Валерии, заявив, что своим успехом она обязана первому мужу, Александру Шульгину. Также он обещал вызвать продюсера на боксерский поединок.Он отметил, что не собирается "играть на его поле", но шлепнет, если Джигурда попадет под руку при встрече.Недавно состоялся бой между Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым. Артист заявил, что надеется на похожий поединок с продюсером.Ранее шоумен объяснил, почему ведет себя так вызывающе и эпатажно.

https://ria.ru/20211011/shalyapin-1754005725.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф пригожин, валерия (алла перфилова), никита джигурда, александр шульгин, знаменитости