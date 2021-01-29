https://ria.ru/20210129/dzhigurda-1595001304.html

Джигурда объяснил, зачем эпатирует публику

Джигурда объяснил, зачем эпатирует публику

Актер Никита Джигурда в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему любит шокировать публику. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:47

2021-01-29T19:47

2021-01-29T19:51

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никита джигурда

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Актер Никита Джигурда в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему любит шокировать публику.По словам выпускника Щукинского театрального училища, он сознательно спустился в "ад шоу-бизнеса" для того, чтобы "играть по своим правилам".На вопрос Алены Жигаловой о том, зачем ему было спускаться в "ад шоу-бизнеса", Никита Джигурда упомянул о книге "Игра в бисер" писателя и лауреата Нобелевской премии Германа Гессе.Актер дал понять, что он, как и главный герой романа, — "представитель высших умов". И так же, как ключевой персонаж, стремится поделиться знаниями с обычными людьми. Площадкой для этого Джигурда выбрал мир шоу-бизнеса."Если я не могу передать знания своему "родному сыну" (подразумевается общество в целом. — Прим. ред.), а на него влияет шоу-бизнес с его яркой атрибутикой, то какой толк, что я — народный артист", — считает Джигурда.

https://ria.ru/20200926/banya-1577800687.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, знаменитости, звезды, никита джигурда