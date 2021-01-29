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https://ria.ru/20210129/dzhigurda-1595001304.html
Джигурда объяснил, зачем эпатирует публику
Джигурда объяснил, зачем эпатирует публику
Актер Никита Джигурда в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему любит шокировать публику. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:47
2021-01-29T19:51
интервью
шоубиз
знаменитости
звезды
никита джигурда
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Актер Никита Джигурда в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему любит шокировать публику.По словам выпускника Щукинского театрального училища, он сознательно спустился в "ад шоу-бизнеса" для того, чтобы "играть по своим правилам".На вопрос Алены Жигаловой о том, зачем ему было спускаться в "ад шоу-бизнеса", Никита Джигурда упомянул о книге "Игра в бисер" писателя и лауреата Нобелевской премии Германа Гессе.Актер дал понять, что он, как и главный герой романа, — "представитель высших умов". И так же, как ключевой персонаж, стремится поделиться знаниями с обычными людьми. Площадкой для этого Джигурда выбрал мир шоу-бизнеса."Если я не могу передать знания своему "родному сыну" (подразумевается общество в целом. — Прим. ред.), а на него влияет шоу-бизнес с его яркой атрибутикой, то какой толк, что я — народный артист", — считает Джигурда.
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интервью, знаменитости, звезды, никита джигурда

Джигурда объяснил, зачем эпатирует публику

19:47 29.01.2021 (обновлено: 19:51 29.01.2021)
 
© Super/YoutubeСкриншот видеоинтервью с Никитой Джигурдой на Youtube-канале "Super"
Скриншот видеоинтервью с Никитой Джигурдой на Youtube-канале Super - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Super/Youtube
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Актер Никита Джигурда в беседе с ведущей YouTube-шоу Аленой Жигаловой объяснил, почему любит шокировать публику.
По словам выпускника Щукинского театрального училища, он сознательно спустился в "ад шоу-бизнеса" для того, чтобы "играть по своим правилам".

"Я же говорю: "Весь мир — театр", — пояснил Джигурда. — Я прихожу на ток-шоу, за участие в которых мне платят деньги, и там меня просят нагнать пару. А до этого, до спуска в ад шоу-бизнеса, я приходил и умные речи толкал. Ну, неинтересно. Рейтингов нет".

На вопрос Алены Жигаловой о том, зачем ему было спускаться в "ад шоу-бизнеса", Никита Джигурда упомянул о книге "Игра в бисер" писателя и лауреата Нобелевской премии Германа Гессе.
Актер дал понять, что он, как и главный герой романа, — "представитель высших умов". И так же, как ключевой персонаж, стремится поделиться знаниями с обычными людьми. Площадкой для этого Джигурда выбрал мир шоу-бизнеса.
"Если я не могу передать знания своему "родному сыну" (подразумевается общество в целом. — Прим. ред.), а на него влияет шоу-бизнес с его яркой атрибутикой, то какой толк, что я — народный артист", — считает Джигурда.
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