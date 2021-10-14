https://ria.ru/20211014/prezident-1754520231.html

Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина

Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина - РИА Новости, 14.10.2021

Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что женщина может стать президентом России, все зависит не от гендерной составляющей, а... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:40

2021-10-14T11:40

2021-10-14T11:40

общество

татьяна москалькова

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что женщина может стать президентом России, все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей."Женщина может занять любое место. Все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека. Для президента самое важное, чтобы он любил Россию и людей, которые живут на территории России", - сказала она журналистам в кулуарах Третьего Евразийского женского форума, отвечая на вопрос, возможно ли, чтобы президентом России стала женщина.Москалькова также подчеркнула, что важны таланты, которые позволяют обеспечить систему управления, гарантирующую реализацию прав человека.

https://ria.ru/20211014/intervyu-1754481543.html

россия

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2021

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общество, татьяна москалькова, россия