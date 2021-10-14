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Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина
Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина - РИА Новости, 14.10.2021
Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что женщина может стать президентом России, все зависит не от гендерной составляющей, а... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:40
2021-10-14T11:40
общество
татьяна москалькова
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что женщина может стать президентом России, все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей."Женщина может занять любое место. Все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека. Для президента самое важное, чтобы он любил Россию и людей, которые живут на территории России", - сказала она журналистам в кулуарах Третьего Евразийского женского форума, отвечая на вопрос, возможно ли, чтобы президентом России стала женщина.Москалькова также подчеркнула, что важны таланты, которые позволяют обеспечить систему управления, гарантирующую реализацию прав человека.
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общество, татьяна москалькова, россия
11:40 14.10.2021
 
Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина

Омбудсмен Татьяна Москалькова допустила, что президентом России может стать женщина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что женщина может стать президентом России, все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей.
"Женщина может занять любое место. Все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека. Для президента самое важное, чтобы он любил Россию и людей, которые живут на территории России", - сказала она журналистам в кулуарах Третьего Евразийского женского форума, отвечая на вопрос, возможно ли, чтобы президентом России стала женщина.
Москалькова также подчеркнула, что важны таланты, которые позволяют обеспечить систему управления, гарантирующую реализацию прав человека.
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ОбществоТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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