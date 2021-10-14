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В Ижевске вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома

В Ижевске вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома - РИА Новости, 14.10.2021

В Ижевске вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома

Пожар произошел на крыше многоэтажного дома в Ижевске из-за разгерметизации газового баллона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Удмуртии. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:35

2021-10-14T15:35

2021-10-14T15:35

происшествия

ижевск

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УФА, 14 окт – РИА Новости. Пожар произошел на крыше многоэтажного дома в Ижевске из-за разгерметизации газового баллона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Удмуртии.По данным ведомства, инцидент произошел в четверг в 13.41 (12.41 мск) на крыше дома по улице Машиностроителей."В результате ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона и произошло возгорание. Пострадавших нет. Огонь потушили в течение 10 минут", - рассказали в ГУМЧС, отметив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ижевск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ижевск