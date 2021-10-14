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В Ижевске вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома
В Ижевске вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома - РИА Новости, 14.10.2021
В Ижевске вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома
Пожар произошел на крыше многоэтажного дома в Ижевске из-за разгерметизации газового баллона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Удмуртии. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:35
2021-10-14T15:35
происшествия
ижевск
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УФА, 14 окт – РИА Новости. Пожар произошел на крыше многоэтажного дома в Ижевске из-за разгерметизации газового баллона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Удмуртии.По данным ведомства, инцидент произошел в четверг в 13.41 (12.41 мск) на крыше дома по улице Машиностроителей."В результате ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона и произошло возгорание. Пострадавших нет. Огонь потушили в течение 10 минут", - рассказали в ГУМЧС, отметив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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происшествия, ижевск
15:35 14.10.2021
 
В Ижевске вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома

В Ижевске вспыхнул пожар на крыше многоэтажки из-за разгерметизации газового баллона

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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УФА, 14 окт – РИА Новости. Пожар произошел на крыше многоэтажного дома в Ижевске из-за разгерметизации газового баллона, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Удмуртии.
По данным ведомства, инцидент произошел в четверг в 13.41 (12.41 мск) на крыше дома по улице Машиностроителей.
"В результате ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона и произошло возгорание. Пострадавших нет. Огонь потушили в течение 10 минут", - рассказали в ГУМЧС, отметив, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 
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