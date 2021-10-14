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"Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни, заявил Новак
"Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни, заявил Новак - РИА Новости, 14.10.2021
"Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни, заявил Новак
Газопровод "Северный поток — 2" практически готов к запуску, заявил вице-премьер Александр Новак на сессии Российской энергетической недели. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:09
2021-10-14T15:53
в мире
северный поток — 2
александр новак
москва
nord stream
еврокомиссия
балтийское море
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" практически готов к запуску, заявил вице-премьер Александр Новак на сессии Российской энергетической недели.Он отметил, что трубопровод достроен, сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы газом. "Я считаю, что для работы он в ближайшие дни — для того, чтобы его запустить, — будет готов", — сказал Новак.Министр добавил, что компания-оператор Nord Stream 2 AG вместе с европейскими партнерами уже провела всю необходимую работу, в том числе по сертификации газопровода. "Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение", — заключил Новак.Газопровод "Северный поток — 2" достроили 10 сентября. Две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год тянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Процесс сертификации оператора проходит в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем оценку ему даст Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев.Российская энергетическая неделя проходит с 13 по 15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, северный поток — 2, александр новак, москва, nord stream , еврокомиссия, балтийское море, nord stream 2 ag, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
11:09 14.10.2021 (обновлено: 15:53 14.10.2021)
 
"Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни, заявил Новак

Вице-премьер Новак: "Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни

© Фото : Nord Stream 2Судно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Nord Stream 2
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" практически готов к запуску, заявил вице-премьер Александр Новак на сессии Российской энергетической недели.
Он отметил, что трубопровод достроен, сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы газом.
"Я считаю, что для работы он в ближайшие дни — для того, чтобы его запустить, — будет готов", — сказал Новак.
Министр добавил, что компания-оператор Nord Stream 2 AG вместе с европейскими партнерами уже провела всю необходимую работу, в том числе по сертификации газопровода.
"Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение", — заключил Новак.
Газопровод "Северный поток — 2" достроили 10 сентября. Две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год тянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Процесс сертификации оператора проходит в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем оценку ему даст Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев.
Российская энергетическая неделя проходит с 13 по 15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 05:58
СМИ: США при Байдене не будут вводить санкции против "Северного потока — 2"
 
В миреСеверный поток — 2Александр НовакМоскваNord StreamЕврокомиссияБалтийское мореNord Stream 2 AGРоссияФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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