https://ria.ru/20211014/potok-1754512852.html

"Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни, заявил Новак

"Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни, заявил Новак - РИА Новости, 14.10.2021

"Северный поток — 2" будет готов к запуску в ближайшие дни, заявил Новак

Газопровод "Северный поток — 2" практически готов к запуску, заявил вице-премьер Александр Новак на сессии Российской энергетической недели. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:09

2021-10-14T11:09

2021-10-14T15:53

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балтийское море

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" практически готов к запуску, заявил вице-премьер Александр Новак на сессии Российской энергетической недели.Он отметил, что трубопровод достроен, сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы газом. "Я считаю, что для работы он в ближайшие дни — для того, чтобы его запустить, — будет готов", — сказал Новак.Министр добавил, что компания-оператор Nord Stream 2 AG вместе с европейскими партнерами уже провела всю необходимую работу, в том числе по сертификации газопровода. "Дальше все зависит от немецкого регулятора, когда он даст соответствующее разрешение", — заключил Новак.Газопровод "Северный поток — 2" достроили 10 сентября. Две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год тянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Процесс сертификации оператора проходит в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем оценку ему даст Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев.Российская энергетическая неделя проходит с 13 по 15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-10-14T11:09 true PT2M30S

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