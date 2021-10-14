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Американские дипломаты пообещали украинцам бороться с Россией
Американские дипломаты заговорили о России в обращении к украинцам - РИА Новости, 14.10.2021
Американские дипломаты пообещали украинцам бороться с Россией
Американское посольство в честь украинского государственного праздника опубликовало в фейсбуке обращение к "защитникам и защитницам" страны. В поздравление... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:09
2021-10-14T20:57
в мире
украина
сша
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американское посольство в честь украинского государственного праздника опубликовало в фейсбуке обращение к "защитникам и защитницам" страны. В поздравление добавили слова о противостоянии с Россией."США остаются вашим партнером, и мы продолжим поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", — говорится в тексте.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на другие страны, в том числе на Украину. Тем не менее со стороны Киева и его западных партнеров по сей день звучат заявления о вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия отвергает обвинения в агрессии и регулярно напоминает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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в мире, украина, сша, ситуация на украине, россия
19:09 14.10.2021 (обновлено: 20:57 14.10.2021)
 
Американские дипломаты заговорили о России в обращении к украинцам

Посольство США поздравило украинцев с праздником и пообещало бороться с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные во время учений на Яворивском полигоне во Львовской области
Американские военные во время учений на Яворивском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американское посольство в честь украинского государственного праздника опубликовало в фейсбуке обращение к "защитникам и защитницам" страны. В поздравление добавили слова о противостоянии с Россией.
"США остаются вашим партнером, и мы продолжим поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", — говорится в тексте.
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