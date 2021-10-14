https://ria.ru/20211014/posolstvo-1754632414.html

Американские дипломаты пообещали украинцам бороться с Россией

Американские дипломаты заговорили о России в обращении к украинцам - РИА Новости, 14.10.2021

Американские дипломаты пообещали украинцам бороться с Россией

Американское посольство в честь украинского государственного праздника опубликовало в фейсбуке обращение к "защитникам и защитницам" страны. В поздравление... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T19:09

2021-10-14T19:09

2021-10-14T20:57

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американское посольство в честь украинского государственного праздника опубликовало в фейсбуке обращение к "защитникам и защитницам" страны. В поздравление добавили слова о противостоянии с Россией."США остаются вашим партнером, и мы продолжим поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", — говорится в тексте.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на другие страны, в том числе на Украину. Тем не менее со стороны Киева и его западных партнеров по сей день звучат заявления о вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия отвергает обвинения в агрессии и регулярно напоминает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

https://ria.ru/20211014/vtoraya-1754598366.html

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в мире, украина, сша, ситуация на украине, россия