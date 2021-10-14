https://ria.ru/20211014/posolstvo-1754632414.html
Американские дипломаты пообещали украинцам бороться с Россией
Американские дипломаты заговорили о России в обращении к украинцам - РИА Новости, 14.10.2021
Американские дипломаты пообещали украинцам бороться с Россией
Американское посольство в честь украинского государственного праздника опубликовало в фейсбуке обращение к "защитникам и защитницам" страны. В поздравление... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:09
2021-10-14T19:09
2021-10-14T20:57
в мире
украина
сша
ситуация на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/84/1555678445_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_c1601fcee65ca4b67f11d881850d2683.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американское посольство в честь украинского государственного праздника опубликовало в фейсбуке обращение к "защитникам и защитницам" страны. В поздравление добавили слова о противостоянии с Россией."США остаются вашим партнером, и мы продолжим поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", — говорится в тексте.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена нападать на другие страны, в том числе на Украину. Тем не менее со стороны Киева и его западных партнеров по сей день звучат заявления о вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия отвергает обвинения в агрессии и регулярно напоминает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
https://ria.ru/20211014/vtoraya-1754598366.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155567/84/1555678445_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_94300cd858aecaf43c337da43871d377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, ситуация на украине, россия
19:09 14.10.2021 (обновлено: 20:57 14.10.2021)
Американские дипломаты заговорили о России в обращении к украинцам
Посольство США поздравило украинцев с праздником и пообещало бороться с Россией