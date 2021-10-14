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В Белоруссии анонсировали референдум по поправкам в конституцию в феврале
В Белоруссии анонсировали референдум по поправкам в конституцию в феврале - РИА Новости, 14.10.2021
В Белоруссии анонсировали референдум по поправкам в конституцию в феврале
Поправки в конституцию Белоруссии будут вынесены на референдум в конце февраля, заявила председатель совета республики национального собрания Белоруссии... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:31
2021-10-14T18:39
в мире
белоруссия
национальное собрание белоруссии
совет республики белоруссии
александр лукашенко
наталья кочанова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Поправки в конституцию Белоруссии будут вынесены на референдум в конце февраля, заявила председатель совета республики национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова."В конце февраля будет проведен референдум по принятию основного закона нашей страны", - ответила она на вопрос журналистов о сроках вынесения поправок в конституцию на референдум.По ее словам, проект дорабатывается, а в ближайшее время "проект обновленной конституции будет вынесен на всенародное обсуждение".В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон. На заседании конституционной комиссии с участием президента Александра Лукашенко был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу, решено, что "шлифовкой" проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы.
https://ria.ru/20210730/konstitutsiya-1743639518.html
https://ria.ru/20210427/referendum-1730087199.html
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в мире, белоруссия, национальное собрание белоруссии, совет республики белоруссии, александр лукашенко, наталья кочанова
18:31 14.10.2021 (обновлено: 18:39 14.10.2021)
 
В Белоруссии анонсировали референдум по поправкам в конституцию в феврале

Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии запланировали на конец февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Поправки в конституцию Белоруссии будут вынесены на референдум в конце февраля, заявила председатель совета республики национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова.
"В конце февраля будет проведен референдум по принятию основного закона нашей страны", - ответила она на вопрос журналистов о сроках вынесения поправок в конституцию на референдум.
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По ее словам, проект дорабатывается, а в ближайшее время "проект обновленной конституции будет вынесен на всенародное обсуждение".
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон. На заседании конституционной комиссии с участием президента Александра Лукашенко был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу, решено, что "шлифовкой" проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы.
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В миреБелоруссияНациональное собрание БелоруссииСовет Республики БелоруссииАлександр ЛукашенкоНаталья Кочанова
 
 
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