https://ria.ru/20211014/pomosch-1754659420.html

ЛНР получила гуманитарную помощь из России

ЛНР получила гуманитарную помощь из России - РИА Новости, 15.10.2021

ЛНР получила гуманитарную помощь из России

Cамопровозглашенная Луганская народная республика получила в составе гуманитарного конвоя МЧС РФ аппараты ИВЛ и вакцины от гриппа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-14T23:55

2021-10-14T23:55

2021-10-15T00:00

луганск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

луганская народная республика

минздрав лнр

россия

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Cамопровозглашенная Луганская народная республика получила в составе гуманитарного конвоя МЧС РФ аппараты ИВЛ и вакцины от гриппа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.В четверг автомобили 103-го гуманитарного конвоя МЧС РФ доставили в ЛНР около 79 тонн медикаментов и медицинского оборудования. Ранее глава минздрава ЛНР заявила, что количество заболевших коронавирусом и другими вирусными заболеваниями в республике растет."Сегодня очередной, 103-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса доставил в Луганск 79 тонн медикаментов и медицинского оборудования: вакцины от гриппа, инсулин, аппараты ИВЛ, препараты для онкобольных и пациентов, нуждающихся в гемодиализе", - заявила представитель пресс-службы.Она уточнила, что, помимо этого, прислали препараты для вакцинации детей, согласно календарю прививок, а также медицинские расходные материалы и препараты, необходимые при лечении онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств и инсулин.

https://ria.ru/20211014/pomosch-1754489466.html

луганск

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, луганская народная республика, минздрав лнр, россия