https://ria.ru/20211014/pomosch-1754659420.html
ЛНР получила гуманитарную помощь из России
ЛНР получила гуманитарную помощь из России - РИА Новости, 15.10.2021
ЛНР получила гуманитарную помощь из России
Cамопровозглашенная Луганская народная республика получила в составе гуманитарного конвоя МЧС РФ аппараты ИВЛ и вакцины от гриппа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-14T23:55
2021-10-14T23:55
2021-10-15T00:00
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
здоровье - общество
луганская народная республика
минздрав лнр
россия
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Cамопровозглашенная Луганская народная республика получила в составе гуманитарного конвоя МЧС РФ аппараты ИВЛ и вакцины от гриппа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.В четверг автомобили 103-го гуманитарного конвоя МЧС РФ доставили в ЛНР около 79 тонн медикаментов и медицинского оборудования. Ранее глава минздрава ЛНР заявила, что количество заболевших коронавирусом и другими вирусными заболеваниями в республике растет."Сегодня очередной, 103-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса доставил в Луганск 79 тонн медикаментов и медицинского оборудования: вакцины от гриппа, инсулин, аппараты ИВЛ, препараты для онкобольных и пациентов, нуждающихся в гемодиализе", - заявила представитель пресс-службы.Она уточнила, что, помимо этого, прислали препараты для вакцинации детей, согласно календарю прививок, а также медицинские расходные материалы и препараты, необходимые при лечении онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств и инсулин.
https://ria.ru/20211014/pomosch-1754489466.html
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луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество, луганская народная республика, минздрав лнр, россия
23:55 14.10.2021 (обновлено: 00:00 15.10.2021)
ЛНР получила гуманитарную помощь из России
Луганск получил аппараты ИВЛ и вакцины от гриппа из России в качестве гуманитарной помощи