https://ria.ru/20211014/polsha-1754643518.html

Сейм Польши принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией

Сейм Польши принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией - РИА Новости, 14.10.2021

Сейм Польши принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией

Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, передает... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:52

2021-10-14T20:52

2021-10-14T20:52

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белоруссия

польша

александр лукашенко

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ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией на фоне миграционного кризиса, передает корреспондент РИА Новости.В настоящее время на границе Белоруссии и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. Как пояснил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, на границе с Белоруссией будет построен забор, оснащенный системой мониторинга и обнаружения движения. По предварительным данным, реализация проекта обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов). Теперь закон будет направлен в верхнюю палату парламента (сенат).По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Ранее заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил РИА Новости, что предпринимаемые сопредельными странами ЕС меры против нелегальных мигрантов, в частности, строительство забора на границе, не решат проблему и скорее направлены на СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы.В конце сентября министерство внутренних дел Латвии подписало новый договор о строительстве временного забора на границе с Белоруссией за 2,4 миллиона евро.

https://ria.ru/20211010/lukashenko-1753877191.html

https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752789936.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко