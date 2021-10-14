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МИД Польши вызвал главу белорусской дипмиссии из-за кризиса на границе
МИД Польши вызвал главу белорусской дипмиссии из-за кризиса на границе - РИА Новости, 14.10.2021
МИД Польши вызвал главу белорусской дипмиссии из-за кризиса на границе
Временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского вызвали в МИД Польши в связи с миграционным кризисом на границе, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:31
2021-10-14T16:31
в мире
белоруссия
польша
мид польши
евросоюз
мигранты
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ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского вызвали в МИД Польши в связи с миграционным кризисом на границе, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина."Временный поверенный в делах Белоруссии в Польше Александр Чесновский сегодня был вызван в министерство иностранных дел", - сказал Ясина.Он пояснил, что "беседа касалась постоянно ухудшающейся ситуации на польско-белорусской границе, угроз и рисков, создаваемых действиями белорусского государства и ситуации непропуска Белоруссией гуманитарного конвоя, отправленного польским государством.По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211006/polsha-1753428684.html
https://ria.ru/20211007/zabor-1753568762.html
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в мире, белоруссия, польша, мид польши, евросоюз, мигранты
16:31 14.10.2021
 
МИД Польши вызвал главу белорусской дипмиссии из-за кризиса на границе

МИД Польши вызвал белорусского временного поверенного Чесновского из-за кризиса на границе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского вызвали в МИД Польши в связи с миграционным кризисом на границе, сообщил журналистам пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.
"Временный поверенный в делах Белоруссии в Польше Александр Чесновский сегодня был вызван в министерство иностранных дел", - сказал Ясина.
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Он пояснил, что "беседа касалась постоянно ухудшающейся ситуации на польско-белорусской границе, угроз и рисков, создаваемых действиями белорусского государства и ситуации непропуска Белоруссией гуманитарного конвоя, отправленного польским государством.
По данным Пограничной стражи Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией и обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи с этой ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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