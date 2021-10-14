https://ria.ru/20211014/pokrov-1754429622.html

В России отмечают Покров Богоматери

В России отмечают Покров Богоматери - РИА Новости, 14.10.2021

В России отмечают Покров Богоматери

В Русской православной церкви отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T00:01

2021-10-14T00:01

2021-10-14T00:01

религия

москва

московская духовная академия

русская православная церковь

россия

религиозные праздники

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. На Покров в храмах совершат праздничную литургию. Полное название даты - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он символизирует защиту, которую Богородица дарует людям, как бы "укрывая" их от бед."Я думаю, что основной смысл праздника – не следует отчаиваться ни в каких видимо безвыходных ситуациях, потому что помощь свыше может прийти по вере и дерзновенной молитве. Все мы чада Божии и находимся под покровом Пресвятой Богородицы",- сказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Праздник отсылает к событиям 910 года, произошедшим во Влахернском храме Константинополя, где с V века хранилась риза (одежда) Богородицы. Согласно житию византийского святого Андрея Юродивого, он и его ученик увидели в этом храме саму Богородицу, как она покрыла присутствовавших своим омофором (платок, который носили женщины на голове и плечах – ред.). Тогда на Константинополь надвигались вражеские войска и, по преданию, отступили по молитвам к Богородице.Священник напомнил, что "косвенные родственники" русских – "были в числе тех, кто нападал на Константинополь". "Приоритет духовной победы, правды, над идеей кровного родства является одной из важных составляющих праздника. Для верующего человека приоритет – единство в вере и исполнении правды Божией, а не любое другое единство – национальное, государственное или какое еще угодно", - подчеркнул глава учебного комитета РПЦ.На Руси праздник был установлен в XII веке. Во время военной угрозы и других бедствий в России молитвенно обращаются к Богородице с просьбами о заступничестве, а в Церкви нашу страну называют уделом Пресвятой Богородицы."Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в числе Великих праздников, которые следуют непосредственно за Двунадесятыми – самыми главными праздниками Церкви. Однако, он преимущественно русский: хотя есть и в календаре грекоговорящих церквей, но там ему такое большое значение не предается", - пояснил священник.Он напомнил, что именно празднику Покрова Пресвятой Богородицы посвящены многие храмы в России. "Как известно, первый покровский храм был устроен святым благоверным князем Андреем Боголюбским. И этот храм поныне является одной из жемчужин отечественной и всемирной христианской архитектуры – это храм Покрова на Нерли. Можно вспомнить и собор Покрова на Рву, более известный по пределу Василия Блаженного – на Красной площади в столице, и Покровский монастырь в Москве, и Покровский храм Московской духовной академии и многие другие храмы и монастыри, посвященные этому событию", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201014/pokrov-1579228861.html

https://ria.ru/20200307/1568271511.html

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москва, московская духовная академия, русская православная церковь, россия, религиозные праздники