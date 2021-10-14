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В Москве за ближайшие сутки выпадет 45% месячной нормы осадков
В Москве за ближайшие сутки выпадет 45% месячной нормы осадков - РИА Новости, 14.10.2021
В Москве за ближайшие сутки выпадет 45% месячной нормы осадков
За ближайшие сутки на Москву прольётся 45% месячной нормы осадков, это восполнит их норму после длительной засухи, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:21
2021-10-14T13:21
2021-10-14T13:25
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. За ближайшие сутки на Москву прольётся 45% месячной нормы осадков, это восполнит их норму после длительной засухи, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее он сообщил агентству о том, что циклон "Балканец" принесёт в Москву в четверг ливневые дожди, выпадет до 20% месячной нормы осадков."За ближайшие сутки с 12.00 14 октября до 12.00 15 октября "Балканец" прольет на Москву в общей сложности до 27 миллиметров, что соответствует 45% месячной нормы",- сообщил Тишковец.Он отметил, что это после длительной засухи вернет климатические показатели осадков в нормальный график.
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/osen-1754516919.html
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общество, москва, евгений тишковец
13:21 14.10.2021 (обновлено: 13:25 14.10.2021)
В Москве за ближайшие сутки выпадет 45% месячной нормы осадков
Синоптик Тишковец: за ближайшие сутки на Москву прольется 45% месячной нормы осадков