https://ria.ru/20211014/podderzhka-1754626338.html

Белгородская облдума продолжит поддержку жителей региона

Белгородская облдума продолжит поддержку жителей региона - РИА Новости, 14.10.2021

Белгородская облдума продолжит поддержку жителей региона

Белгородская областная дума седьмого созыва продолжит оказывать законодательную поддержку жителей региона, в том числе представителей социально незащищенных... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T18:32

2021-10-14T18:32

2021-10-14T19:36

белгородская область

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белгородская область

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БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Белгородская областная дума седьмого созыва продолжит оказывать законодательную поддержку жителей региона, в том числе представителей социально незащищенных категорий граждан, а также субъектов малого и среднего бизнеса, рассказала о планах работы парламента спикер регионального заксобрания Ольга Павлова.По ее словам, главный вектор законотворческой деятельности регионального парламента остается неизменным - это работа над проектами законов социальной направленности."Здесь важно найти баланс между интересами людей и возможностями бюджета. Уже готовятся к внесению в думу поправки в областной закон "О наградах", чтобы убрать лишние ограничения для мам, претендующих на медаль "Материнская слава", – сказала Павлова.Что касается законопроектов в поддержку малого предпринимательства, депутаты и общественность уже обсудили законопроект, который призван снизить налоговую нагрузку для торговых точек в малых населенных пунктах области. Суть этой инициативы: освободить от уплаты налога на имущество предприятий торговли в сельских населенных пунктах, где проживает до 1 тысячи человек.Еще одна думская инициатива – создание механизма ежегодной актуализации наказов. Речь идет о признании наказами обращений граждан, которые поступили в адрес депутатов и думы в целом уже после выборной кампании."Попытаемся создать механизм ежегодной актуализации наказов, изучим лучшую практику других регионов, например, законодательного собрания Краснодарского края", – пояснила Павлова.Спикер также рассказала об активизации работы думских комитетов."Я думаю, нам стоит шире применять практику выездов на территории для более глубокого знакомства с ситуацией на примере конкретных предприятий и организаций, для живого общения с людьми. Именно так рождаются настоящие, актуальные и востребованные законопроекты. И первый выезд уже запланирован в Старооскольский городской округ", – отметила Павлова.В течение ближайшего месяца, по поручению председателя думы, члены комитетов должны разработать план работы на 2022 год с учетом новых форм.Еще одна важная задача на перспективу – активизация работы думы по парламентскому контролю."В практике регионального заксобрания отдельные механизмы парламентского контроля запущены, но эта работа должна стать системной и направленной, например, на реализацию нацпроектов. Мы видим, как много делается для этого исполнительной властью, но в дополнение, внешний контроль качественных показателей может взять на себя депутатский корпус", – отметила Ольга Павлова.Председатель облдумы призвала к сотрудничеству с заксобранием некоммерческие организации, профессиональные союзы и ассоциации."Мы открыты к заключению соглашений", – сказала Павлова.

https://ria.ru/20211014/belgorod-1754609366.html

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