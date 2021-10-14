Sony будет сама выбирать, кому продать приставку PlayStation 5
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПродажа новой игровой приставки Sony PlayStation 5 в Москве
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Игровая приставка PlayStation 5, которая до сих пор остается дефицитом, будет продаваться по-новому. Информация об этом появилась на официальном портале консоли.
Теперь Sony предлагает желающим не оформить предзаказ, а оставить заявку на приобретение PlayStation 5. Шансов купить приставку будет больше не у тех, кто быстрее или оставит больше заявок. Компания сама выберет кандидата.
При отборе будет учитываться опыт предыдущей активности и интересы в рамках экосистемы — для этого потребуется учетная запись PlayStation. Предпочтение отдадут активным геймерам, которые тратят много денег на игры. Но даже такому покупателю в руки не дадут более одной консоли, трех контроллеров, пульта и гарнитуры. Купить же устройство можно будет только в ограниченный временной интервал — в противном случае, приглашение уйдет дальше по очереди.
Схема пока доступна лишь для покупателей из США. В России приставку купить тоже нелегко — по рекомендованной цене (40 990 и 49 990 рублей в зависимости от версии) PlayStation 5 купить практически невозможно, очереди в магазинах электроники растянулись на несколько месяцев. "Серые" продавцы предлагают консоль по гораздо более высокой цене.
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