https://ria.ru/20211014/playstation-1754613538.html

Sony будет сама выбирать, кому продать приставку PlayStation 5

Sony будет сама выбирать, кому продать приставку PlayStation 5 - РИА Новости, 14.10.2021

Sony будет сама выбирать, кому продать приставку PlayStation 5

Игровая приставка PlayStation 5, которая до сих пор остается дефицитом, будет продаваться по-новому. Информация об этом появилась на официальном портале... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:37

2021-10-14T17:37

2021-10-14T17:37

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геймеры

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Игровая приставка PlayStation 5, которая до сих пор остается дефицитом, будет продаваться по-новому. Информация об этом появилась на официальном портале консоли.Теперь Sony предлагает желающим не оформить предзаказ, а оставить заявку на приобретение PlayStation 5. Шансов купить приставку будет больше не у тех, кто быстрее или оставит больше заявок. Компания сама выберет кандидата.При отборе будет учитываться опыт предыдущей активности и интересы в рамках экосистемы — для этого потребуется учетная запись PlayStation. Предпочтение отдадут активным геймерам, которые тратят много денег на игры. Но даже такому покупателю в руки не дадут более одной консоли, трех контроллеров, пульта и гарнитуры. Купить же устройство можно будет только в ограниченный временной интервал — в противном случае, приглашение уйдет дальше по очереди.Схема пока доступна лишь для покупателей из США. В России приставку купить тоже нелегко — по рекомендованной цене (40 990 и 49 990 рублей в зависимости от версии) PlayStation 5 купить практически невозможно, очереди в магазинах электроники растянулись на несколько месяцев. "Серые" продавцы предлагают консоль по гораздо более высокой цене.

https://ria.ru/20210830/playstation-1747830803.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, playstation, геймеры