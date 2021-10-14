https://ria.ru/20211014/peterburg-1754543492.html

В Петербурге арестовали похитителей десяти миллионов рублей

В Петербурге арестовали похитителей десяти миллионов рублей - РИА Новости, 14.10.2021

В Петербурге арестовали похитителей десяти миллионов рублей

Московский районный суд вынес постановление об аресте подозреваемых Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева в разбойном нападении на человека с целью похищения... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:09

2021-10-14T13:09

2021-10-14T13:09

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Московский районный суд вынес постановление об аресте подозреваемых Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева в разбойном нападении на человека с целью похищения более 10 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пп. а, б ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 12 октября Лукьянец и Авдушев, а также Архипов и Новожилов, действуя в составе организованной группы, напали на местного жителя, избили его и завладели сумкой с деньгами, где было более 10 миллионов рублей. С похищенной сумкой Архипов и Новожилов выбежали на улицу и сели в автомобиль Daewoo Matiz с подменными номерными знаками под управлением ожидавшего их Лукьянца, на котором скрылись с места преступления. Авдушев в это время наблюдал за окружающей обстановкой из другого автомобиля и поддерживал связь с соучастниками по радиосвязи."Следствие указывает, что Лукьянец является бывшим сотрудником органов ФСБ России, знаком с методами производства оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. С целью сокрытия следов преступления соучастники оставили в использованной ими автомашине самодельное зажигательное устройство, которое не успели привести в действие по причине задержания", - рассказали в пресс-службе судов.Также отметили, что при задержании Авдушев пытался скрыться, он оказал активное сопротивление, причинив сотруднику ОВД телесные повреждения.

https://ria.ru/20211013/peterburg-1754322691.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург