https://ria.ru/20211014/peterburg-1754543492.html
В Петербурге арестовали похитителей десяти миллионов рублей
В Петербурге арестовали похитителей десяти миллионов рублей - РИА Новости, 14.10.2021
В Петербурге арестовали похитителей десяти миллионов рублей
Московский районный суд вынес постановление об аресте подозреваемых Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева в разбойном нападении на человека с целью похищения... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:09
2021-10-14T13:09
2021-10-14T13:09
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Московский районный суд вынес постановление об аресте подозреваемых Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева в разбойном нападении на человека с целью похищения более 10 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пп. а, б ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 12 октября Лукьянец и Авдушев, а также Архипов и Новожилов, действуя в составе организованной группы, напали на местного жителя, избили его и завладели сумкой с деньгами, где было более 10 миллионов рублей. С похищенной сумкой Архипов и Новожилов выбежали на улицу и сели в автомобиль Daewoo Matiz с подменными номерными знаками под управлением ожидавшего их Лукьянца, на котором скрылись с места преступления. Авдушев в это время наблюдал за окружающей обстановкой из другого автомобиля и поддерживал связь с соучастниками по радиосвязи."Следствие указывает, что Лукьянец является бывшим сотрудником органов ФСБ России, знаком с методами производства оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. С целью сокрытия следов преступления соучастники оставили в использованной ими автомашине самодельное зажигательное устройство, которое не успели привести в действие по причине задержания", - рассказали в пресс-службе судов.Также отметили, что при задержании Авдушев пытался скрыться, он оказал активное сопротивление, причинив сотруднику ОВД телесные повреждения.
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происшествия, санкт-петербург
В Петербурге арестовали похитителей десяти миллионов рублей
Московский районный суд вынес постановление об аресте похитителей десяти миллионов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости.
Московский районный суд вынес постановление об аресте подозреваемых Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева в разбойном нападении на человека с целью похищения более 10 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга
.
"Суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Лукьянца и Дмитрия Авдушева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пп. а, б ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 12 октября Лукьянец и Авдушев, а также Архипов и Новожилов, действуя в составе организованной группы, напали на местного жителя, избили его и завладели сумкой с деньгами, где было более 10 миллионов рублей. С похищенной сумкой Архипов и Новожилов выбежали на улицу и сели в автомобиль Daewoo Matiz с подменными номерными знаками под управлением ожидавшего их Лукьянца, на котором скрылись с места преступления. Авдушев в это время наблюдал за окружающей обстановкой из другого автомобиля и поддерживал связь с соучастниками по радиосвязи.
"Следствие указывает, что Лукьянец является бывшим сотрудником органов ФСБ России
, знаком с методами производства оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. С целью сокрытия следов преступления соучастники оставили в использованной ими автомашине самодельное зажигательное устройство, которое не успели привести в действие по причине задержания", - рассказали в пресс-службе судов.
Также отметили, что при задержании Авдушев пытался скрыться, он оказал активное сопротивление, причинив сотруднику ОВД телесные повреждения.