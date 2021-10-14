https://ria.ru/20211014/partnerstvo-1754521544.html

В Китае высоко оценили высказывания Путина о партнерстве

В Китае высоко оценили высказывания Путина о партнерстве - РИА Новости, 14.10.2021

В Китае высоко оценили высказывания Путина о партнерстве

Китай высоко ценит заявления президента России Владимира Путина о партнерстве двух стран, Пекин доволен тем, что прагматичное двустороннее сотрудничество... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:45

2021-10-14T11:45

2021-10-14T11:45

китай

пекин

владимир путин

мид кнр

россия

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 14 окт – РИА Новости. Китай высоко ценит заявления президента России Владимира Путина о партнерстве двух стран, Пекин доволен тем, что прагматичное двустороннее сотрудничество вопреки влиянию пандемии и мировым экономическим тенденциям активно продвигается вперед, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на "Российской энергетической неделе", заявил, что Китай - крупнейший торгово-экономический партнёр РФ, и несмотря на спад в мировой экономике, торговый оборот между странами увеличивается, и в этом году есть возможность выйти на рекордные показатели. В этом смысле, добавил российский лидер, "для нас Китай является в высшей степени надёжным партнёром"."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и высоко ценим позитивные высказывания российского президента Владимира Путина", - заявил дипломат.Он выразил уверенность, что вне зависимости от изменений на международной арене, российско-китайские отношения под руководством глав двух государств всегда будут сохранять правильный курс и уверенно двигаться вперед."Деловое сотрудничество - важная составляющая российско-китайских отношений и серьезная гарантия для двух стран в достижении национального развития и обновления. На фоне нынешних сложностей, вызванных пандемией, и спада в международной торговле и инвестициях, прагматичное сотрудничество двух стран вопреки общей тенденции продвигается вперед, и объем двусторонней торговли стабильно держится на уровне более 100 миллиардов долларов, ожидается, что в этом году будет достигнут новый рекорд", - указал он.Чжао Лицзянь также добавил, что Китай и Россия успешно реализуют крупные стратегические проекты в традиционных сферах, таких как энергетика, но вместе с тем развивают сотрудничество и в новых областях, включая научно-технические инновации и электронную торговлю."Мы готовы прикладывать совместные с Россией усилия, чтобы постоянно расширять и углублять двустороннее сотрудничество и заложить еще более прочный фундамент для развития российско-китайских отношений в новую эпоху", - подчеркнул он.Ранее главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых трех кварталов 2021 года вырос на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 102,529 миллиарда долларов. По итогам 2020 года товарооборот между Россией и Китаем упал на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210930/zhalkie-1752543126.html

https://ria.ru/20210903/lavrov-1748502579.html

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741468032.html

китай

пекин

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, пекин, владимир путин, мид кнр, россия, чжао лицзянь