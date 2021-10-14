Обвинители утверждают, что Парнас умышленно нарушил законы США, сообщила WP
Якобы спонсора Трампа украинца Парнаса обвинили в умышленном нарушении закона, сообщила WP
© AP Photo / Mark LennihanЛев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
© AP Photo / Mark Lennihan
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Сторона обвинения утверждает, что бизнесмен и выходец из бывшего СССР Лев Парнас, которого в США обвиняли в незаконных пожертвованиях американским политикам, знал, что нарушал закон, и намеренно продолжал нелегальный перевод средств, пишет газета Washington Post.
Помощник прокурора Алин Флодр на заседании в суде в Нью-Йорке в среду заявила, что Парнас и также обвиняемый в незаконных пожертвованиях Андрей Кукушкин при переводе средств знали, что нарушали законы США. Она также пообещала представить доказательства, в том числе в виде сообщений и электронных писем.
Адвокат Парнаса Джозеф Бонди, однако, заявил, что бизнесмен намеревался заручиться поддержкой в США для проектов, к которым он был причастен, но не знал, что нарушает закон.
Граждане США Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррия (первые трое – выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб бывшего президента США Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине.
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