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Император Японии распустил нижнюю палату парламента
Император Японии распустил нижнюю палату парламента - РИА Новости, 14.10.2021
Император Японии распустил нижнюю палату парламента
Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Нарухито об ее роспуске, общее заседание обеих палат парламент транслирует в интернете. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T07:13
2021-10-14T07:42
в мире
справки
япония
парламент японии
фумио кисида
акихито
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ТОКИО, 14 окт - РИА Новости. Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Нарухито об ее роспуске, общее заседание обеих палат парламент транслирует в интернете.Утром в четверг правительство приняло решение о роспуске нижней палаты парламента и попросило императора утвердить его. Документ, утверждающий роспуск палаты представителей, был подписан монархом и передан генеральному секретарю правительства, а затем председателю палаты, который и зачитывает его перед депутатами.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что избирательная кампания должна стартовать 19 октября, а выборы в нижнюю палату парламента пройдут 31 октября. Прошлые выборы в палату представителей парламента Японии, вес которой превалирует над верхней при принятии решений по проекту государственного бюджета или избрании премьера, состоялись 22 октября 2017 года.Кисида, победивший на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 29 сентября, был утвержден 4 октября большинством голосов на пост премьер-министра Японии. В настоящее время в нижней палате парламента Японии из 465 мест 305 принадлежат депутатам правящей коалиции в составе ЛДП и ее партнера партии "Комэйто".Срок полномочий действующих депутатов истекает 21 октября.На пресс-конференции утром в четверг Кисида заявил о необходимости "встретиться лицом к лицу с общественным мнением". В свою очередь, руководитель главной оппозиционной силы Японии Конституционно-демократической партии Юкио Эдано заявил о необходимости "смены всего правительства, так как ЛДП не изменится".
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в мире, справки, япония, парламент японии, фумио кисида, акихито
07:13 14.10.2021 (обновлено: 07:42 14.10.2021)
 
Император Японии распустил нижнюю палату парламента

Император Японии Нарухито распустил нижнюю палату парламента

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоИмператор Японии Нарухито
Император Японии Нарухито - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Иван Захарченко
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 окт - РИА Новости. Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Нарухито об ее роспуске, общее заседание обеих палат парламент транслирует в интернете.
"На основании седьмой статьи Конституции нижняя палата распущена", - говорится в указе.
Утром в четверг правительство приняло решение о роспуске нижней палаты парламента и попросило императора утвердить его. Документ, утверждающий роспуск палаты представителей, был подписан монархом и передан генеральному секретарю правительства, а затем председателю палаты, который и зачитывает его перед депутатами.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что избирательная кампания должна стартовать 19 октября, а выборы в нижнюю палату парламента пройдут 31 октября. Прошлые выборы в палату представителей парламента Японии, вес которой превалирует над верхней при принятии решений по проекту государственного бюджета или избрании премьера, состоялись 22 октября 2017 года.

Кисида, победивший на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 29 сентября, был утвержден 4 октября большинством голосов на пост премьер-министра Японии. В настоящее время в нижней палате парламента Японии из 465 мест 305 принадлежат депутатам правящей коалиции в составе ЛДП и ее партнера партии "Комэйто".

Срок полномочий действующих депутатов истекает 21 октября.

На пресс-конференции утром в четверг Кисида заявил о необходимости "встретиться лицом к лицу с общественным мнением". В свою очередь, руководитель главной оппозиционной силы Японии Конституционно-демократической партии Юкио Эдано заявил о необходимости "смены всего правительства, так как ЛДП не изменится".
Парламент Японии - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 03:57
Правительство Японии одобрило роспуск нижней палаты парламента
 
В миреСправкиЯпонияПарламент ЯпонииФумио КисидаАкихито
 
 
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