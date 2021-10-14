https://ria.ru/20211014/parlament-1754487628.html

Император Японии распустил нижнюю палату парламента

Император Японии распустил нижнюю палату парламента - РИА Новости, 14.10.2021

Император Японии распустил нижнюю палату парламента

Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Нарухито об ее роспуске, общее заседание обеих палат парламент транслирует в интернете. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T07:13

2021-10-14T07:13

2021-10-14T07:42

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ТОКИО, 14 окт - РИА Новости. Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Нарухито об ее роспуске, общее заседание обеих палат парламент транслирует в интернете.Утром в четверг правительство приняло решение о роспуске нижней палаты парламента и попросило императора утвердить его. Документ, утверждающий роспуск палаты представителей, был подписан монархом и передан генеральному секретарю правительства, а затем председателю палаты, который и зачитывает его перед депутатами.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что избирательная кампания должна стартовать 19 октября, а выборы в нижнюю палату парламента пройдут 31 октября. Прошлые выборы в палату представителей парламента Японии, вес которой превалирует над верхней при принятии решений по проекту государственного бюджета или избрании премьера, состоялись 22 октября 2017 года.Кисида, победивший на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) 29 сентября, был утвержден 4 октября большинством голосов на пост премьер-министра Японии. В настоящее время в нижней палате парламента Японии из 465 мест 305 принадлежат депутатам правящей коалиции в составе ЛДП и ее партнера партии "Комэйто".Срок полномочий действующих депутатов истекает 21 октября.На пресс-конференции утром в четверг Кисида заявил о необходимости "встретиться лицом к лицу с общественным мнением". В свою очередь, руководитель главной оппозиционной силы Японии Конституционно-демократической партии Юкио Эдано заявил о необходимости "смены всего правительства, так как ЛДП не изменится".

https://ria.ru/20211014/yaponiya-1754483170.html

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в мире, справки, япония, парламент японии, фумио кисида, акихито