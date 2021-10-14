https://ria.ru/20211014/panedmiya-1754649107.html

Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин

Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин - РИА Новости, 14.10.2021

Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин

Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T21:23

2021-10-14T21:23

2021-10-14T23:50

распространение коронавируса

москва

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ."Город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то короткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит", — сказал он.При этом он подчеркнул, что осенняя волна коронавируса очень сложная — высокую скорость распространения инфекции не удается снизить."За последние недели мы видим прирост на 20-30 процентов, и, к сожалению, динамика роста не уменьшается", — сказал Собянин в эфире ТВЦ.Главной проблемой в борьбе с пандемией мэр Москвы назвал низкий уровень вакцинации среди пенсионеров."У нас только треть пожилых людей привилась. Они по-прежнему находятся в огромной зоне риска. Потому что у нас 80 процентов умирающих от ковида — это люди старше 60 лет. Им сам бог велел сделать", — отметил он.За минувшие сутки в России зафиксировали антирекорды по распространению коронавирусной инфекции и смертности. Число новых случаев COVID-19 составило 31 299, жертвами болезни стали 986 человек. На долю столицы при этом приходится 6712 новых случаев и 72 смерти.Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 892 980, скончались 220 315 человек, выздоровели 6 937 756 пациентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754545546.html

https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754595193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва