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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211014/panedmiya-1754649107.html
Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин
Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин - РИА Новости, 14.10.2021
Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин
Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T21:23
2021-10-14T23:50
распространение коронавируса
москва
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ."Город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то короткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит", — сказал он.При этом он подчеркнул, что осенняя волна коронавируса очень сложная — высокую скорость распространения инфекции не удается снизить."За последние недели мы видим прирост на 20-30 процентов, и, к сожалению, динамика роста не уменьшается", — сказал Собянин в эфире ТВЦ.Главной проблемой в борьбе с пандемией мэр Москвы назвал низкий уровень вакцинации среди пенсионеров."У нас только треть пожилых людей привилась. Они по-прежнему находятся в огромной зоне риска. Потому что у нас 80 процентов умирающих от ковида — это люди старше 60 лет. Им сам бог велел сделать", — отметил он.За минувшие сутки в России зафиксировали антирекорды по распространению коронавирусной инфекции и смертности. Число новых случаев COVID-19 составило 31 299, жертвами болезни стали 986 человек. На долю столицы при этом приходится 6712 новых случаев и 72 смерти.Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 892 980, скончались 220 315 человек, выздоровели 6 937 756 пациентов.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211014/vaktsinatsiya-1754545546.html
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москва
21:23 14.10.2021 (обновлено: 23:50 14.10.2021)
 

Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил Собянин

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПрохожие в защитных масках на улице Гарибальди в Москве
Прохожие в защитных масках на улице Гарибальди в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Москва не будет останавливаться из-за пандемии, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.
"Город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то короткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит", — сказал он.
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При этом он подчеркнул, что осенняя волна коронавируса очень сложная — высокую скорость распространения инфекции не удается снизить.
"За последние недели мы видим прирост на 20-30 процентов, и, к сожалению, динамика роста не уменьшается", — сказал Собянин в эфире ТВЦ.
Главной проблемой в борьбе с пандемией мэр Москвы назвал низкий уровень вакцинации среди пенсионеров.
"У нас только треть пожилых людей привилась. Они по-прежнему находятся в огромной зоне риска. Потому что у нас 80 процентов умирающих от ковида — это люди старше 60 лет. Им сам бог велел сделать", — отметил он.
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За минувшие сутки в России зафиксировали антирекорды по распространению коронавирусной инфекции и смертности. Число новых случаев COVID-19 составило 31 299, жертвами болезни стали 986 человек. На долю столицы при этом приходится 6712 новых случаев и 72 смерти.
Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 7 892 980, скончались 220 315 человек, выздоровели 6 937 756 пациентов.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.
 
Распространение коронавирусаМосква
 
 
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