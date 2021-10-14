https://ria.ru/20211014/ovoschi-1754591697.html

В Липецкой области собрали около 123 тысяч тонн овощей

В Липецкой области собрали около 123 тысяч тонн овощей - РИА Новости, 14.10.2021

В Липецкой области собрали около 123 тысяч тонн овощей

Объемы производства овощей в Липецкой области выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 122,8 тысяч тонн, сообщил глава... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:20

2021-10-14T16:20

2021-10-14T16:20

липецкая область

экономика

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 окт – РИА Новости. Объемы производства овощей в Липецкой области выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 122,8 тысяч тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, урожай огурцов составил 61,6 тысяч тонн, в прошлом году были собраны 59,9 тысяч тонн. Томатов получено 60,6 тысяч тонн, что на треть больше, чем годом ранее, тогда смогли собрать 44,4 тысячи тонн. Кроме того, собрано 3,8 миллионов штук салата (650 тонн), его только начали производить.Артамонов отметил, что продолжается уборка овощей в открытом грунте. Их собирают в четырех районах области, еще в четырех районах работы уже завершены. С 64% площадей (260 гектаров), отведенных под овощи, получено 8,6 тысяч тонн."Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня – пример внедрения инноваций и эффективного управления отраслью. У области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210727/ovoschi-1743102388.html

липецкая область

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экономика, липецкая область, игорь артамонов