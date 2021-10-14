Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/ovoschevodstvo-1754560732.html
Правительство выделит пять миллиардов рублей на поддержку овощеводства
Правительство выделит пять миллиардов рублей на поддержку овощеводства - РИА Новости, 14.10.2021
Правительство выделит пять миллиардов рублей на поддержку овощеводства
Дополнительное финансирование в 2022 году для ускоренного развития сектора овощеводства в России составит порядка 5 миллиардов рублей, заявил глава Минсельхоза... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T14:15
2021-10-14T15:15
экономика
продукты
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
цены
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дополнительное финансирование в 2022 году для ускоренного развития сектора овощеводства в России составит порядка 5 миллиардов рублей, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительства в четверг."В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 миллиардов рублей в 2022 году, также предусматриваем увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%", - сказал Патрушев.Он отметил, что личные подсобные хозяйства в России обеспечивают производство более 50% овощей и 65% картофеля. "Но сейчас в этом сегменте отмечается постепенное снижение объемов производства. В этой связи необходимо стимулировать производство овощей в организованном секторе", - указал министр, добавив, что подходы к развитию данного направления растениеводства системно пересматриваются."В частности, с 2022 года запускаем дополнительные меры поддержки в рамках госпрограммы АПК по направлению овощеводства и картофелеводства. Минсельхоз предусмотрит субсидии на, первое, вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, второе - на увеличение объемов производства овощей открытого и закрытого грунта, третье - техническое переоснащение производственных мощностей", - сообщил Патрушев.Четвертое направление субсидий - строительство овоще- и картофелехранилищ, пятое - льготная транспортировка овощей и льготное кредитование, шестое - создание селекционно-семеноводческих центров. Ряд дополнительных инструментов поддержки предусмотрен с 2021 года и для поддержки животноводческой отрасли. Среди них - краткосрочные льготные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот."В этом году в условиях растущей себестоимости продукции животноводства будет дополнительно выделено 10 миллиардов рублей субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов. Кроме того, в следующем году увеличиваем господдержку животноводства, и в целом распределение средств господдержки, начиная с 2022 года, будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства. Рассчитываем, что перечисленные предложения, предложенные меры дадут результат и мы сможем стабилизировать ценовую ситуацию с этими продуктами", - заключил министр.
https://ria.ru/20211013/tseny-1754450253.html
https://ria.ru/20211014/kartofel-1754540542.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, продукты, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, цены, россия
14:15 14.10.2021 (обновлено: 15:15 14.10.2021)
 
Правительство выделит пять миллиардов рублей на поддержку овощеводства

Правительство выделит пять миллиардов рублей в 2022 году на поддержку овощеводства

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дополнительное финансирование в 2022 году для ускоренного развития сектора овощеводства в России составит порядка 5 миллиардов рублей, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительства в четверг.
"В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 миллиардов рублей в 2022 году, также предусматриваем увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%", - сказал Патрушев.
Продавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 19:31
В России подорожали огурцы и помидоры
Он отметил, что личные подсобные хозяйства в России обеспечивают производство более 50% овощей и 65% картофеля. "Но сейчас в этом сегменте отмечается постепенное снижение объемов производства. В этой связи необходимо стимулировать производство овощей в организованном секторе", - указал министр, добавив, что подходы к развитию данного направления растениеводства системно пересматриваются.
"В частности, с 2022 года запускаем дополнительные меры поддержки в рамках госпрограммы АПК по направлению овощеводства и картофелеводства. Минсельхоз предусмотрит субсидии на, первое, вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, второе - на увеличение объемов производства овощей открытого и закрытого грунта, третье - техническое переоснащение производственных мощностей", - сообщил Патрушев.
Четвертое направление субсидий - строительство овоще- и картофелехранилищ, пятое - льготная транспортировка овощей и льготное кредитование, шестое - создание селекционно-семеноводческих центров. Ряд дополнительных инструментов поддержки предусмотрен с 2021 года и для поддержки животноводческой отрасли. Среди них - краткосрочные льготные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот.
"В этом году в условиях растущей себестоимости продукции животноводства будет дополнительно выделено 10 миллиардов рублей субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов. Кроме того, в следующем году увеличиваем господдержку животноводства, и в целом распределение средств господдержки, начиная с 2022 года, будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства. Рассчитываем, что перечисленные предложения, предложенные меры дадут результат и мы сможем стабилизировать ценовую ситуацию с этими продуктами", - заключил министр.
Картофель - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 13:01
Дефицита картофеля в России не будет, заявили в Плодоовощном союзе
 
ЭкономикаПродуктыМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий ПатрушевЦеныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния