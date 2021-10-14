https://ria.ru/20211014/ovoschevodstvo-1754560732.html

Правительство выделит пять миллиардов рублей на поддержку овощеводства

Правительство выделит пять миллиардов рублей на поддержку овощеводства - РИА Новости, 14.10.2021

Правительство выделит пять миллиардов рублей на поддержку овощеводства

Дополнительное финансирование в 2022 году для ускоренного развития сектора овощеводства в России составит порядка 5 миллиардов рублей, заявил глава Минсельхоза... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T14:15

2021-10-14T14:15

2021-10-14T15:15

экономика

продукты

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

цены

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Дополнительное финансирование в 2022 году для ускоренного развития сектора овощеводства в России составит порядка 5 миллиардов рублей, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на заседании правительства в четверг."В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 миллиардов рублей в 2022 году, также предусматриваем увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%", - сказал Патрушев.Он отметил, что личные подсобные хозяйства в России обеспечивают производство более 50% овощей и 65% картофеля. "Но сейчас в этом сегменте отмечается постепенное снижение объемов производства. В этой связи необходимо стимулировать производство овощей в организованном секторе", - указал министр, добавив, что подходы к развитию данного направления растениеводства системно пересматриваются."В частности, с 2022 года запускаем дополнительные меры поддержки в рамках госпрограммы АПК по направлению овощеводства и картофелеводства. Минсельхоз предусмотрит субсидии на, первое, вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, второе - на увеличение объемов производства овощей открытого и закрытого грунта, третье - техническое переоснащение производственных мощностей", - сообщил Патрушев.Четвертое направление субсидий - строительство овоще- и картофелехранилищ, пятое - льготная транспортировка овощей и льготное кредитование, шестое - создание селекционно-семеноводческих центров. Ряд дополнительных инструментов поддержки предусмотрен с 2021 года и для поддержки животноводческой отрасли. Среди них - краткосрочные льготные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот."В этом году в условиях растущей себестоимости продукции животноводства будет дополнительно выделено 10 миллиардов рублей субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов. Кроме того, в следующем году увеличиваем господдержку животноводства, и в целом распределение средств господдержки, начиная с 2022 года, будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства. Рассчитываем, что перечисленные предложения, предложенные меры дадут результат и мы сможем стабилизировать ценовую ситуацию с этими продуктами", - заключил министр.

https://ria.ru/20211013/tseny-1754450253.html

https://ria.ru/20211014/kartofel-1754540542.html

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экономика, продукты, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, цены, россия