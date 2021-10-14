https://ria.ru/20211014/overchuk-1754652513.html
Вице-премьер Оверчук назвал встречу в Госдепе отличной
Вице-премьер Оверчук назвал встречу в Госдепе отличной - РИА Новости, 14.10.2021
Вице-премьер Оверчук назвал встречу в Госдепе отличной
Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук назвал отличной свою встречу в госдепартаменте, где его должна была принимать первый заместитель госсекретаря США... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T22:06
2021-10-14T22:06
2021-10-14T22:24
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ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук назвал отличной свою встречу в госдепартаменте, где его должна была принимать первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман."Отлично", - ответил он на вопрос журналистов, как прошла встреча, покидая здание внешнеполитического ведомства.Он покинул здание внешнеполитического ведомства в Вашингтоне в сопровождении посла РФ в США Анатолия Антонова.Переговоры с Шерман проходили в закрытом для прессы режиме и продолжались немногим более часа.Оверчук возглавляет российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка.В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман подтвердила вице-премьеру правительства РФ Алексею Оверчуку нацеленность Вашингтона на стабильные отношения с Москвой, заявили в госдепе.Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман на состоявшихся в Вашингтоне переговорах с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком призвала российские власти обеспечить справедливое отношение к американским компаниям на своем рынке, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Также первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман подтвердила вице-премьеру правительства РФ Алексею Оверчуку нацеленность Вашингтона на стабильные отношения с Москвой, заявили в госдепеПервый замгоссекретаря США Уэнди Шерман по итогам состоявшихся в четверг переговоров с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком заявила, что Вашингтон продолжит работать над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Москвой."США будут продолжать работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией, в то же время призывая к более решительным действиям в части борьбы с изменениями климата и обеспечении энергетической безопасности Европы", - написала Шерман в своем аккаунте в Twitter.Отмечается, что отдельную встречу с Оверчуком провел специальный посланник президента США по климату Джон Керри, который призвал Россию к более решительным мерам в борьбе с изменением климата.
https://ria.ru/20211013/otnosheniya-1754393009.html
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в мире, сша, вашингтон (город), алексей оверчук, россия
22:06 14.10.2021 (обновлено: 22:24 14.10.2021)
Вице-премьер Оверчук назвал встречу в Госдепе отличной
Вице-премьер Оверчук назвал встречу с первым заместителем госсекретаря Шерман отличной
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости.
Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук
назвал отличной свою встречу в госдепартаменте, где его должна была принимать первый заместитель госсекретаря США
Уэнди Шерман.
"Отлично", - ответил он на вопрос журналистов, как прошла встреча, покидая здание внешнеполитического ведомства.
Он покинул здание внешнеполитического ведомства в Вашингтоне
в сопровождении посла РФ в США Анатолия Антонова.
Переговоры с Шерман проходили в закрытом для прессы режиме и продолжались немногим более часа.
Оверчук возглавляет российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка
.
В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман подтвердила вице-премьеру правительства РФ Алексею Оверчуку нацеленность Вашингтона на стабильные отношения с Москвой, заявили в госдепе.
"Замгоссекретаря Шерман и заместитель министра экономики Хосе Фернандес встретились сегодня с Оверчуком, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям", - говорится в сообщении пресс-службы госдепа.
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман на состоявшихся в Вашингтоне переговорах с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком призвала российские власти обеспечить справедливое отношение к американским компаниям на своем рынке, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Также первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман подтвердила вице-премьеру правительства РФ Алексею Оверчуку нацеленность Вашингтона на стабильные отношения с Москвой, заявили в госдепе
"Замгоссекретаря Шерман и заместитель министра экономики Хосе Фернандес встретились сегодня с Оверчуком, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям", - говорится в сообщении пресс-службы госдепа.
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман по итогам состоявшихся в четверг переговоров с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком заявила, что Вашингтон продолжит работать над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Москвой.
"США будут продолжать работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией, в то же время призывая к более решительным действиям в части борьбы с изменениями климата и обеспечении энергетической безопасности Европы", - написала Шерман в своем аккаунте в Twitter
.
Отмечается, что отдельную встречу с Оверчуком провел специальный посланник президента США по климату Джон Керри, который призвал Россию к более решительным мерам в борьбе с изменением климата.